Roma: le due amiche – di 12 e 13 anni – erano sparite da Civitavecchia. Ritrovata la ragazza più giovane, ora si cerca l’altra.

Due ragazze, di 12 e 13 anni, sono sparite da Civitavecchia, Roma. Le famiglie hanno sporto denuncia al fine di ritrovare le due amiche, una delle quali è stata rintracciata a Sezze.

La madre si è messa subito in viaggio per andare a riprendere la figlia. L’altra famiglia attende che venga ritrovata anche la 13enne. Da appurare le motivazioni che hanno spinto le due ad allontanarsi da casa. Le due ragazze, inoltre, il giorno prima della scomparsa, si erano recate al mare con i fidanzati: uno di questi ha 22 anni.

La madre aveva lanciato un appello sui social, affinché qualcuno la aiutasse nelle ricerche. La ragazzina è stata ritrovata a Sezze: è stata trattenuta nella stazione dei Carabinieri, al fine di attendere la genitrice che l’avrebbe, poi, riportata a casa.

Non si sa ancora dove sia l’amica 13enne della ragazzina. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto le due amiche ad allontanarsi da casa, né come la 12enne sia arrivata nel centro lepino.

Entrambe le famiglie delle giovani hanno sporto denuncia al Commissariato di Civitavecchia, visto che non avevano più notizie delle rispettive giovani dal giorno prima.

L’ipotesi dell’allontanamento volontario

In un primo momento, si era ipotizzato che le due ragazzine si erano allontanate volontariamente dalle proprie abitazioni. Un’ipotesi tenuta in considerazione, in base a una storia pubblicata su Instagram alle quattro del mattino che faceva pensare a una fuga organizzata.

Le due sono state avvistate, intorno alle 5.10 del mattino, alla stazione di Civitavecchia, secondo quanto riportato da RomaToday che ha parlato con la madre di una delle ragazzine. Le due amiche, poi, avrebbero preso un treno diretto a Tiburtina.

Il giorno prima la 12enne e la 13enne erano andate al mare con i rispettivi fidanzati, uno dei quali è maggiorenne e ha 22 anni. La famiglia ha formulato un’appello verso la giovane che non è ancora tornata a casa.

La madre la esorta a far ritorno, promettendole che non succederà niente e che vogliono solo riabbracciarla. Si spera che, nelle prossime ore, possa essere ritrovata anche l’altra giovane sparita.