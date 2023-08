Bevine solo un cucchiaio al mattino e guarda cosa succede: non l’avresti detto

Bere un cucchiaio di olio al mattino ha degli effetti incredibili e non tutti li conoscono. Se proverete anche solo una volta, ne rimarrete stupiti.

L’olio di oliva viene impiegato ormai dai tempi più antichi in quanto non solo a livello di gusto è sempre stato apprezzato, ma ha degli effetti benefici per tutto il corpo. Non ci crederete mai, ma i primi utilizzi di questa sostanza risalgono a metà del 4000 a.C. da popolazioni antiche che vivevano nell’attuale Palestina e Armenia.

Proprietà dell’olio di oliva

Come abbiamo appena detto, l’utilizzo dell’olio di oliva risale ormai a moltissimi anni fa da popolazioni antiche che avevano già scoperto le azioni benefiche dell’olio. Il suo principale utilizzo, ai tempi, era quello della cura del corpo e impiegato per lo più come cosmetico. Ma non solo. Serviva per alimentare luminarie e lampade che riuscivano a rimanere accese per lungo tempo grazie alla sua lenta combustione.

Infine, già all’epoca era impiegato come ottimo medicinale naturale e da quegli anni ad oggi è stato confermato che l’olio di oliva fa bene ed è buono in particolare se bevuto di prima mattina. Non è facile per molti a causa della consistenza, ma se riuscissimo a berne un cucchiaio prima della colazione e quindi a stomaco vuoto, ci renderemo conto in brevissimo tempo che si tratta di un toccasana incredibile.

Ovviamente non bisogna intenderlo come un prodotto che fa miracoli in grado di risolvere ogni tipo di problema o malanno, ma se assunto con regolarità diventa un alleato per la quotidianità. Ricordiamo che per qualsiasi dubbio o perplessità sarebbe bene consultare il proprio medico. Un altro aspetto da tenere a mente è che è ottimo per l’intestino, considerato il secondo cervello del nostro corpo.

L’olio di oliva è anche un potente antinfiammatorio che aiuta a risolvere non pochi problemi articolari e per la depurazione del fegato.

Perché assumere un cucchiaio al mattino di olio

Gli esperti in materia affermano che il momento migliore per assumere un cucchiaio di olio di oliva sarebbe la mattina, una mezz’ora prima della colazione per la precisione. Prendendo tale abitudine, il nostro corpo avrà tempo per assimilare e distribuire tutte le proprietà benefiche dell’olio.

Certamente, assumere l’olio durante i pasti va bene e fa bene, ma avrà molti più benefici se assunto da solo. Facendo così non si mischierà ad altre sostanze e tutti i suoi effetti verranno potenziati. Non servirà molto tempo prima di vedere i primi risultati. Inoltre, l’assunzione dell’olio in questo modo garantirà un controllo stretto del colesterolo. Molti di noi quindi, definiscono l’olio di oliva come un vero e proprio elisir della lunga vita.

Olio di oliva come carburante della giornata

Premesso tutto questo è bene tenere a mente che un cucchiaio di olio di oliva consumato a stomaco vuoto al mattino, risulta un vero e proprio toccasana. L’importanza del digiuno sta nel fatto che non avendo nulla nello stomaco, l’olio ha la possibilità di agire da solo senza interferenze da parte di altre sostanze o alimenti.

In molti si chiederanno come sia possibile bere un cucchiaio intero di olio e possiamo dire che si tratta solamente di abitudine. Il fatto di sentirlo viscido in bocca è solo una questione di abitudine e una volta che avrete preso confidenza con l’olio vedrete che sarà come bere acqua. Teniamo presente che l’olio è facilmente e altamente digeribile e protegge lo stomaco da fastidiosi bruciori e ulcere pericolose.

Per chi soffre di stitichezza sarà di grande aiuto in quanto favorisce un migliore e più semplice passaggio di cibo e quant’altro. C’è chi addirittura mischia l’olio con il limone, sempre a digiuno, e sembra che questa abitudine abbia benefici sul fegato. Basterà un cucchiaio di olio con l’aggiunta di 3 gocce di limone. Tale rimedio risale a tempi molto antichi e aiuterà l’organismo a depurarsi e a disintossicarsi.

Basteranno pochissimi giorni prima di vederne i reali effetti positivi. Inoltre, garantirà un riposo notturno decisamente migliore. Affinché vi siano tutti i benefici appena descritti, è importante che si assuma dell’olio extravergine di oliva di alta qualità. In questo modo potrete godere di tutti gli aspetti positivi e benefici dell’olio stesso.