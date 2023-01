Bicarbonato e Olio d’Oliva, mischiali: i risultati sono inaspettati

By

Mischiando del bicarbonato con dell’olio di oliva si ottengono dei risultati che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco quali.

Tutti quanti noi, sulle nostre tavole, abbiamo degli ingredienti che utilizziamo per saporire i nostri piatti, ma non sappiamo che molti di questi sono utili anche per risolvere altri problemi.

Uno di questi è l’olio d’oliva, caratteristico della nostra Penisola e in particolare di alcune regioni, come la Puglia, che ha fatto di questo arbusto il simbolo della propria Regione con prodotti che sono stati certificati come D.O.P. e I.G.P.

Olio di oliva e bicarbonato: ecco cosa accade se uniti assieme

L’olio di oliva, è utile in quanto è molto benefico e aiuta a rendere i piatti più saporiti dando quel sapore particolare che si contraddistingue da tutti gli altri rendendolo piacevole anche con un solo filo sopra una fetta di pane o una frisa.

Ma l’olio è utile anche per altri scopi ed uno di questi è a scopo cosmetico. Infatti, in commercio ci sono tantissimi prodotti per la salute del nostro corpo a base di olio di oliva unito ad altri elementi.

Questo accade perché previene l’invecchiamento e può essere un ottimo emolliente per la pelle nutrendola in modo naturale sistemando e regolando l’idratazione necessaria per le cellule.

Così, molti di noi, si affidano a questi prodotti in quanto anche consapevoli della naturalezza degli ingredienti, ma spesso questi sono molto costosi e bisogna fare un sacrificio per acquistarli.

Certo, si possono trovare alcuni economici, ma la loro efficacia non sarà delle migliori ed è qui che entra in gioco il bicarbonato, perché può essere un ottimo alleato per fronteggiare questo problema.

Come tutti sappiamo, il bicarbonato, ha moltissime funzioni ed è un naturale antibatterico e igienizzante e inoltre a volte è utilizzato come detergente intimo proprio per via della sua azione battericida.

Come creare il prodotto naturale

Per questo motivo, si può creare un prodotto di cosmesi, utilizzando questo ingrediente con dell’olio di oliva, risparmiando moltissimo e avendo dei risultati incredibili che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Per creare questo prodotto, bisogna mettere un cucchiaino di olio di oliva in una ciotola assieme a un cucchiaino di acqua e qualora lo si voglia, qualche goccia di succo di limone e dopodiché aggiungere uno o due cucchiaini di bicarbonato di sodio.

In questo modo, otterremo un composto pastoso che andremo a mescolare finché non si sarà amalgamato del tutto e si renderà simile ad una crema che potremo andare a cospargere sul nostro viso.

Terremo questo mix per circa mezz’ora e quando ci risciacqueremo il viso noteremo delle differenze. Innanzitutto, avremo una sensazione di freschezza e i nostri pori saranno liberi di respirare.

Inoltre, questi due ingredienti, ringiovaniscono la pelle e tendono ad evitare la formazione di macchie cutanee e idratano fino all’epidermide la pelle in modo che questa non si rinsecchì.

Applicando almeno una volta a settimana questo composto, preverremo la formazione di rughe e il nostro viso sarà sempre splendente per via del trattamento che andremo a fare senza aver speso nessun soldo in prodotti di cosmesi.