Paolo Belli in bilico a Ballando con le stelle? Le parole del musicista

A breve partirà la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma Paolo Belli non è ancora sicuro di farne parte. Il suo posto è forse in pericolo?

Dal 2005 Paolo Belli è una delle presenze fisse di Ballando con le Stelle, programma di punta di Rai Uno per il quale cura anche la colonna sonora e i pezzi utilizzati dalle coppie in gara, grazie alla sua band di musicisti dal vivo. Pare scontato, quindi, che anche per la prossima edizione non possa mancare, eppure, a quanto pare, il primo ad avere dei dubbi in merito è proprio lui, come ha avuto modo di confessare durante un recente intervento radiofonico!

Ballando con le Stelle, Paolo Belli verrà riconfermato?

Intervenuto ai microfoni di Italiani Mambo, trasmissione di Radio Cusano Campus condotta da Annalisa Colavito, alla domanda sui futuri impegni televisivi, Belli ha affermato che dovrebbe esserci anche il talent Rai, ma subito dopo ha aggiunto che: “Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti…”.

“Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile” ha quindi aggiunto.

Infine l’artista modenese ha concluso che “La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto. Guardando la faccia bella della medaglia, se ti fai trovare pronto arrivi a milioni di persone”.

Risulta tuttavia difficile immaginare che Milly Carlucci intenda rinunciare al suo compagno di avventure da ormai 18 anni, ovvero fin dalla prima edizione della trasmissione dedicata ai balli da sala, che per la prossima edizione ha messo a segno un cast a dir poco fantastico.

Il nuovo cast della prossima edizione di Ballando

Mentre anche la giuria di Ballando aspetta la conferma ufficiale, due vip sono già sicuri di prendere parte alla prossima edizione del talent e poter mettere in mostra le loro doti da ballerini. Si tratta di Ricky Tognazzi, figlio del compianto Ugo e fratello dell’attore Gianmarco e di Rosanna Lambertucci, personaggio tv e nota nutrizionista apparsa in alcune delle trasmissioni Rai più conosciute.

Ci sono poi altri sei vip molto noti, che per il sito Dagospia sarebbero pressoché dati per certi: si tratta del giornalista e opinionista Giampiero Mughini, noto tifoso della Juventus, Simona Ventura, conduttrice che non ha certo bisogno di presentazioni, visti gli innumerevoli programmi che l’han vista protagonista e quindi Bobby Solo, cantante rock n’roll di fama internazionale.

Ma non è certo finita qui, poiché a partecipare dovrebbero essere anche Teo Mammucari, che alcuni mesi fa ha detto addio a Mediaset e alla conduzione de Le Iene (pare in seguito a una discussione con Davide Parenti), Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra ed esperto di questioni reali e infine nientemeno che Bruno Barbieri, tra i padroni di casa di Masterchef e conduttori di 4 Hotel. Un cast di pregio e che non tutte le trasmissioni potrebbero permettersi.