Alberto, sbuca fuori l’altra figlia illegittima: la mamma è famosissima | Charlene di Monaco distrutta

Il principe Alberto sembra aver avuto un flirt con una donna molto famosa. Ecco di chi si tratta e la reazione di Charlene di Monaco.

Per Charlene di Monaco sembra non esserci tregua dopo il suo ritorno a Palazzo e per la sua storia d’amore con il principe Alberto di Monaco con il quale negli scorsi giorni si è recato a Londra per il funerale della Regina Elisabetta II.

La donna, durante il 2021 è stata lontano da Palazzo Grimaldi per via di un problema di salute che l’ha vista restare per molto tempo lontano dalla vita di corte e in cura presso una clinica privata.

Charlene di Monaco: la notizia che non avrebbe mai voluto sapere

Durante questo periodo, i suoi figli sono stati cresciuti dalla sorella di Alberto e secondo alcuni tabloid sembrava che questa fosse intenzionata a prenderne l’affidamento anche quando Charlene fosse tornata a palazzo.

La donna pare che sia stata in cura per via di un’infezione presa durante un viaggio in Sudafrica anche se molti giornali hanno scritto che il vero motivo fosse dovuto ad una chirurgia estetica non finita nei migliori dei modi e questo il motivo per cui non si levava mai la mascherina neanche davanti ai suoi cari.

Fortunatamente però Charlene è tornata in famiglia anche se in molti hanno notato il suo sguardo spento nella prima foto ufficiale fatti nei giardini reali dove si è mostrata, secondo questi, con un viso poco allegro e felice.

Il motivo potrebbe essere dovuto alla sua presunta crisi con suo marito, il Principe Alberto di cui si vocifera da tempo anche se i due hanno smentito la notizia e proprio Charlene si è confessata essere disgustata da quello che i giornali hanno detto sul loro conto.

In occasione del funerale della Sovrana del Regno Unito, Charlene e Alberto si sono presentati assieme per rendere omaggio alla donna e dopo aver visto il principe baciare sua moglie, una donna svedese ha deciso di rivelare qualcosa che nessuno si aspettava.

La rivelazione della donna

La persona in questione è l’attrice Gunilla Persson ex modella e attrice molto famosa in Svezia che è diventata molto nota per aver recitato in Dallas e per essere stata arrestata a Palm Beach qualche anno fa per un furto di un paio di occhiali da sole.

L’attrice, ha confessato che nel 1988 lei e il Principe Alberto si sono conosciuti in una serata di gala organizzata dall’ambasciatore americano e che da subito hanno avuto una forte sintonia fino a ballare per l’intera durata della cerimonia.

Secondo la donna, la loro è stata una storia complicata dato che lei era ancora sposata ed ha divorziato nel 1990 e al Principe era vietato sposarsi con donne che avevano già avuto un matrimonio.

La storia tra Alberto e Gunilla era già saltata agli occhi della cronaca rosa nel 2011 a tal punto che anche alcuni siti web riportano il nome della donna tra quelli dei vari flirt di Alberto.

Gunilla però sembra nascondere un segreto molto importante. La donna, nel 2002 ha messo al mondo una bambina lasciando intendere anche se non l’ha mai ammesso pubblicamente, che questa non è altra la figlia avuta dalla relazione tra lei e il Principe Alberto.

A Palazzo Grimaldi tutti quanti negano la paternità del Principe nei confronti di questa ragazza e addirittura pare che nessuno sappia chi sia Gunilla, ma questa notizia potrebbe devastare completamente Charlene di Monaco.

La principessa infatti, ha già accettato altre avventure di suo marito tra cui quella avuta con Nicole Coste da cui è nato suo figlio Alexandre e una precedente relazione che ha fatto diventare Alberto padre di Jazmin.

Se la notizia si confermasse vera, il Principe Alberto, si ritroverebbe ad essere padre di cinque figli oltre i due avuti con Charlene e i due delle sue precedenti relazioni e avventure.