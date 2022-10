Berrettini rinuncia a Vienna, addio alle ATP Finals

Giornate difficili per Matteo Berrettini, il giorno dopo aver perso la finale di Napoli il classe ’96 è costretto a rinunciare all’ATP 500 di Vienna e di conseguenza al sogno di partecipare alle ATP Finals.



Era nell’aria già da qualche giorno, è stato lo stesso Berrettini a comunicarlo tramite i propri canali social, l’azzurro non sarà in campo nel torneo di Vienna e non riuscirà quindi a guadagnare i punti necessari per qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

Il tennista romano ha comunicato come la decisione sia arrivata dopo una consultazione con lo staff medico, ora l’obiettivo dovrà essere quello di superare il problema al piede sinistro e recuperare la condizione fisica in tempo per giocare il 1000 di Parigi-Bercy, ultimo appuntamento della stagione.

Un altro infortunio nella sfortunata carriera di Berrettini

Gli accertamenti ai quali si è sottoposto il tennista italiano in mattinata hanno confermato un versamento nel piede sinistro, problema che al momento impedisce al classe ’96 di essere competitivo.

Il forfait di Vienna avviene proprio nella mattina in cui Filippo Volandri ha diramato la lista dei convocati per le Finals della Coppa Davis in programma dal 22 al 27 novembre, competizione che a questo punto il numero 1 italiano dovrebbe saltare.

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni al piede ma per la diagnosi finale bisognerà aspettare che il liquido ora presente venga assorbito.

Continua cosi un anno sfortunatissimo per il campione azzurro che ha subito una serie incredibile di infortuni che ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento.

Nonostante il problema all’addome di febbraio, l’operazione al polso e la positività al Covid a poche ore dall’esordio sul prato di Wimbledon la stagione di Berrettini è stata assolutamente positiva.

Il tennista azzurro ha vinto i tornei di Stoccarda e Queen’s, arrivando fino ai quarti di finale nello slam australiano e addirittura in semifinale a New York.

In conferenza stampa Matteo ha ribadito la volontà di non arrendersi di fronte alla sfortuna pur ammettendo di aver pensato in più occasioni al ritiro durante quest’ultima stagione.

Il tennista romano si dovrà certamente arrendere all’idea di partecipare alle ATP Finals di Torino, difficili dopo la sconfitta di Napoli, diventate impossibili ora dopo il forfait obbligato di Vienna.

La speranza è quella di vedere il numero 14 al mondo di nuovo competitivo nel 2023 dove servirà sicuramente un pò più di fortuna per arrivare a vincere finalmente un titolo dello slam.