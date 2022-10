“L’amore per te…”, Francesco Totti: la dedica strappalacrime tutta per lei

Negli ultimi mesi l’attenzione mediatica è tutta sulla relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Poche ore fa, l’ex Capitano della Roma ha emozionato milioni di fan con una dedica davvero speciale nei confronti della persona più importante della sua vita. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo di più.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, per anni ha emozionato e appassionato milioni di persone. Oggi sono in molti a non realizzare come sia finita la loro relazione dopo 20 anni d’amore e ben tre figli. La storica coppia romana, a fine luglio ha annunciato attraverso un comunicato la loro separazione.

Il Pupone si è già rifatto una vita, infatti, è felicemente fidanzato con Noemi Bocchi. I due sono più uniti e affiatati che mai. In questi ultimi giorni, sono stati avvistati insieme diverse volte e sono apparsi molto innamorati e complici. Ma Francesco Totti non dimentica affatto l’amore per lei. Nelle scorse ore, l’ex Capitano della Roma ha scritto una dedica davvero emozionante nelle sue storie IG: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti e l’amore per lei: tutti i dettagli

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati da qualche tempo, anche se è ancora difficile da credere, lui ha una nuova vita insieme alla bellissima 34enne di Roma Nord. I due ormai non si nascondono più, infatti, si mostrano spesso insieme senza farsi nessun tipo di problemi, anzi appaiono affiatatissimi e innamoratissimi.

Malgrado il divorzio con la conduttrice de L’Isola dei Famosi si stia rivelando molto complicato, lui non si dimentica del suo amore più grande, ovvero, quello verso i suoi tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel. La loro situazione familiare non è delle migliori, però i ragazzi sono rimasti in ottimi rapporti con loro padre, nonostante lui abbia già una nuova compagna nella sua vita.

Nelle scorse ore, Francesco Totti ha scritto una dedica dolcissima verso la piccola di casa, Isabel. Delle parole inaspettate che scaldano veramente il cuore e che hanno emozionato milioni di fan. Il loro rapporto è puro e molto forte, lo dimostra proprio la foto che tra poco vi faremo vedere: scopriamo di più.

Francesco Totti e la dedica alla piccola Isabel | FOTO

Mentre Cristian si sta impegnando per diventare un campione proprio come suo padre, Chanel continua ad essere attivissima sui social come Instagram e TikTok. Invece, la più piccola di casa, Isabel è ancora troppo piccola per decidere cosa fare. Dopo il divorzio dei suoi genitori, si divide tra i due durante la settimana.

Come in molti sapranno Francesco Totti, in questo periodo è attivissimo sui social. Nelle scorse ore, ha pubblicato uno scatto della sua terzogenita dove la vediamo con il suo sorriso ‘sdentato’.

La bambina ha perso il suo primo dentino e per suo papà è stato impossibile non trattenere l’emozione, infatti, le ha dedicato dei versi di un noto brano di Elisa, L’amore per te: “Il nostro amore bello come un sole appena nato”. Lo scatto ha commosso milioni di persone.