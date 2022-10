Meghan e Harry, rivelazione scottante: il vero motivo dell’addio alla famiglia reale

By

Meghan ed Harry tornano a far parlare di sé. Spuntano fuori le vere ragioni per cui gli attuali duchi del Sussex hanno lasciato Buckingham Palace. Sudditi sconvolti.

Finalmente tutta la verità su due dei componenti più amati e chiacchierati della casa reale inglese. Ecco perché Harry e Meghan hanno detto addio alla Royal Life.

Meghan e Harry, la coppia reale più chiacchierata del mondo

Tra le coppie più chiacchierate della Royal Family inglese vi è sicuramente quella composta da Harry e Meghan. Lei, ex attrice americana di grande successo che è diventata famosa in tutto il mondo per la sua partecipazione nella serie Suits.

Lui, il principe più amato del Royal World, figlio della donna più amata del mondo, Lady Diana. I due si sono incontrati nel 2017 e dopo solo un anno e poco più di fidanzamento, sono convolati a nozze. Era il 19 maggio 2018, quando la Markle entra a far parte, almeno formalmente, della casa reale inglese.

Con l’ingresso della americana nella casa dei Windsor, cambiano tutti gli equilibri familiari ma soprattutto a cambiare è la vita di Harry. Con un’espressione che verrà utilizzata in tutto il mondo, quella di Megxit, si apre una faida familiare nella casa reale inglese, che ancora oggi perdura.

Improvvisamente, i duchi del Sussex che hanno ricevuto questo titolo con il loro matrimonio da parte della Regina Elisabetta, decidono di lasciare la famiglia reale inglese. In particolare lui, il rampollo dai rossi i capelli, accetta di rinunciare agli incarichi ufficiali come membro senior della casa reale inglese.

Harry e Meghan iniziano così una nuova vita oltreoceano, in America, dove ancora tutt’oggi vivono. Ma quali sono le ragioni che hanno portato i duchi del Sussex ad abbandonare Buckingham Palace? Spuntano fuori le verità nascoste di cui nessuno sapeva nulla.

Perché i duchi del Sussex hanno abbandonato la casa reale inglese

Harry e Meghan fuori dalla casa reale inglese. Una decisione, questa, ponderata con molta attenzione e presa da marito e moglie nel 2020. Nessuno ha mai saputo finora le ragioni veritiere per le quali i due coniugi hanno deciso di abbandonare la casa reale e, per quanto riguarda Harry, il perché della rinuncia agli incarichi da membro senior della casa reale inglese.

Finalmente oggi sbucano fuori le motivazioni che hanno portato i due a compiere un passo del genere. Procediamo con ordine. Il principe Harry ha deciso di parlare e lo ha fatto in un’intervista rilasciata al programma “The Late Late show” condotto da James Corden.

Nel corso di questa chiacchierata molto confidenziale, il secondogenito di Carlo e Diana ha spiegato perché ha deciso di lasciare nel 2020 la casa reale inglese. La ragione? La colpa è tutta della stampa britannica.

Come ha affermato il fratello di William, i mass media stavano distruggendo la sua salute mentale. Il principe era caduto in una sorta di depressione, non riusciva a godere più della sua famiglia e ciò lo ha portato a compiere questo passo che, a suo dire, avrebbe dovuto fare già diversi anni fa.

Ecco le sue parole:

“Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica. Proprio lei stava distruggendo la mia salute mentale. Tutto è diventato troppo tossico quindi ho fatto ciò che qualsiasi marito e qualsiasi padre farebbero per tutelare la propria famiglia”.

Nel gennaio del 2020, la coppia annuncia con un comunicato ufficiale l’addio da parte loro alla Royal Family e la rinuncia all’incarico di membri senior della casa reale. Lontano dalle pressioni dei mass media britannici, Harry e Meghan hanno iniziato a vivere un’esistenza “normale”.

Prima si sono trasferiti a Los Angeles e successivamente a Santa Barbara dove ancora tutt’oggi vivono, insieme ai loro due figli Archie e Lilibet. Sicuramente i duchi del Sussex non conducono una vita comune, uguale a quella di tutti gli altri cittadini, ma Harry si dichiara felice della privacy e dell’indipendenza che è riuscito a conquistare semplicemente allontanandosi dalla sua terra natale.