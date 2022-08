Salento, tromba d’aria in spiaggia: bagnanti in fuga. Una donna ferita

Salento: tromba d’aria ha costretto i bagnanti alla fuga. Ombrelloni e lettini spazzati via. Una donna è rimasta ferita.

Una tromba d’aria ha colpito il Salento, provocando qualche danno e spavento sulle spiagge del posto. I bagnanti, infatti, si sono dati alla fuga, mentre ombrelloni, lettini e oggetti sono stati trasportati via dal potente vento che si è venuto a creare. A Torre San Giovanni, una donna è rimasta ferita. Diversi i danni registrati negli stabilimenti colpiti dal vortice d’aria.

Salento colpito da tromba d’aria: bagnanti in fuga

Centinaia di bagnanti in fuga sulle spiagge del Salento, dove si è abbattuta una tromba d’aria che ha spazzato via ombrelloni e lettini, ferendo, inoltre, una donna a Torre San Giovanni, la quale è stata colpita da un ombrellone.

Il violento vortice si è abbattuto, particolarmente, sul litorale di Ugento che era gremito di persone.

Sui social è stato documentato l’intero accaduto, con foto e video che hanno iniziato a circolare rapidamente e che hanno mostrato la forza della tromba d’aria, dopo la quale sono arrivate raffiche di vento e temporali.

Il vento ha arrecato danni a due stabilimenti balneari: i bagnanti hanno provato a mettersi al sicuro, visto che ombrelloni e altri oggetti di grossa stazza fluttuavano a causa dell’azione del vento.

In molti, infatti, si sono diretti al coperto, all’interno degli stabilimenti e verso i parcheggi per allontanarsi dalla furia della tromba d’aria.

I danni agli stabilimenti balnerari

Dopo pochi minuti di paura e concitazione, la tromba d’aria ha lasciato posto alla normalità, anche se sedie a sdraio, ombrelloni e altri oggetti, sono stati sparpagliati sulla spiaggia ma anche in mare.

Ripristinato lo status quo ante il vortice, i bagnanti sono ritornati sulla spiaggia. Si sono registrati diversi danni ai vari lidi presenti sul tratto interessato. L’episodio, avvenuto in tarda mattinata, ha spaventato non poco le persone che erano sul posto, vista l’entità con cui si è manifestato il fenomeno atmosferico.

Qualche giorno fa, si è verificato un fenomeno identico a Guardia Piemontese, a Cosenza, dove una tromba d’aria ha colpito un solo stabilimento, con molta forza, portando via sedie a sdraio e ombrelloni.

Anche in questo caso, i villeggianti sono stati costretti a lasciare il proprio posto per mettersi al riparo e non rischiare di essere colpiti da letti, sedie, ombrelloni o altri oggetti scaraventati via dalla forza del ciclone.