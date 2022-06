Berrettini da sogno a Stoccarda, ora la finale con Murray!

By

Rientro da sogno per Matteo Berrettini che a Stoccarda raggiunge la finale con un percorso netto e convincente, ora la super sfida ad Andy Murray.



Giornata importante per il tennis italiano con Matteo Berrettini che stacca il pass per la finale di Stoccarda dimostrando di aver definitivamente ritrovato la migliore condizione fisica in vista del super appuntamento con Wimbledon.

il tennista romano in finale troverà Andy Murray tornato a livelli ottimali e pronto a dare battaglia per vincere un torneo che allo scozzese manca da diversi anni.

Un super Berrettini raggiunge la finale!

Con un doppio 7/6 a Oscar Otte il classe ’96 raggiunge la finale di Stoccarda e si candida prepotentemente per la prossima edizione di Wimbledon, dove Matteo difenderà la finale raggiunta lo scorso anno.

Spazzato via ogni dubbio, Matteo Berrettini è in piena forma e finalmente ai suoi massimi livelli, superato a pieno il test Otte ora per il romano la sfida più difficile ed affascinante, il campione scozzese Andy Murray.

Il polso risponde bene, il servizio è la solita certezza ed il rovescio continua a migliorare, i progressi del numero 10 al mondo proseguono a gonfie vele ed il tennis italiano può sognare finalmente una vittoria in un torneo del Grand Slam.

Berrettini ha più volte dimostrato di essere, specialmente sull’erba, una sicurezza, con i suoi colpi potenti ed il suo servizio preciso.

Andy’s Perfect 10 👌@andy_murray takes out Kyrgios to reach a 10th career grass court final!#BOSSOPEN pic.twitter.com/0e29ZMEcno — Tennis TV (@TennisTV) June 11, 2022

Il ritorno di Andy Murray

Un grande Andy Murray vola in finale superando la battaglia con Nick Kyrgios, che si arrende dopo circa un’ora con il punteggio di 7/6,6/2.



Tenuta fisica e mentale ottima per lo scozzese, autore fin qui di un grande torneo e pronto per la supersfida contro il nostro Matteo Berrettini.

Il pubblico di Stoccarda, da sempre molto sportivo, dividerà il suo tifo in una sfida che si preannuncia bella ed equilibrata.