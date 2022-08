By

Scout intossicati a Bergamo

Hanno consumato del pesce in un locale di Monza e il giorno dopo sono finiti tutti in ospedale per un’intossicazione alimentare. È quanto successo a un gruppo di 17 scout originari di Anversa, Belgio.

Lo scorso sabato sera, il gruppo di giovani scout ha trascorso la serata in un locale della cittadina lombarda.

Dopo poche ore sono iniziati i primi malesseri, tra cui capogiri e vomiti. Sono stati quindi allertati diversi mezzi di soccorso, che hanno trasferito i pazienti nei vari ospedali della zona.

Alcuni di loro sono stati trasferiti al Papa Giovanni XXIII e altri al Policlinico di Ponte San Pietro. Uno di loro è stato ricoverato in codice verde, gli altri tutti in codice giallo.