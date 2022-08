Addio a Roger E. Mosley: l’attore della serie Magnum PI è morto a 83 anni

Roger E. Mosley, interprete del ruolo di TC nella serie Magnum PI, è morto all’età di 83 anni. A riportare la notizia è stata la figlia tramite un post sui suoi social.

La figlia di Roger E. Mosley ha comunicato tramite un post su Instagram, il decesso del padre all’età di 83 anni.

Nel post la donna ha scritto che al momento della morte era circondato dalla sua famiglia e che è deceduto in pace. Ha poi parlato di quanto amasse il padre e di quanto quest’amore fosse ricambiato e di che grande uomo sia purtroppo scomparso.

L’attore è morto al Cedar-Sinai Medical Center di Los Angeles, di seguito a delle ferite causate da un incidente d’auto avuto in California.

Chi era Roger E. Mosley

L’attore americano è nato a Los Angeles in California. Il suo ruolo più famoso è stato sicuramente quello all’interno della serie Magnum PI, in cui ha recitato in ben 158 episodi, dividi in 8 stagioni differenti.

La sua carriera nel mondo della recitazione, inizia intorno al 1971, anno in cui ha iniziato ad apparire sullo schermo con piccoli ruoli in Canon e Longstreet. Verso la fine degli anni 70 ha poi iniziato il suo lavoro principale in Magnum PI, nei panni di TC, un pilota di elicotteri che gestiva un attività turistica, chiamata Island Hoppers.

Altri progetti televisivi in cui ha recitato sono: Love Boat, The Life and Times, Night Gallery, Sanford and Son, You Take the Kinds, Walker, Texas Ranger, Hangin’Mr.Cooper, Rude Awakening, Las Vegas, Fact Checkers Unit e The Life and The Times of Grizzly Adams.

La famosa serie tv in cui ha recitato l’attore

Magnum PI è una famosa serie tv statunitense, diretta da Eric Guggenheim e Peter M. Lenkov. La serie ha debuttato sia negli Usa che in Italia nel 2018, ottenendo un enorme successo.

Questa consiste nel “continuo” di una serie andata in onda tra il 1980 e il 1988, chiamata CBS. Il protagonista della serie è Thomas Magnum, un ufficiale della Navy SEAL, che dopo essere tornato dalla guerra in Afghanistan, decide di cambiare vita e divenire un investigatore privato.

Gli aiutanti se non migliori amici del protagonista sono Ovril Wright, playboy che gestisce un locale e TC (interpretato da Roger E. Mosley), un pilota di elicotteri che gestisce un attività di volo per turisti. Il trio insieme si appresta risolvere una moltitudine di casi misteriosi ed intriganti.

La scomparsa di Roger E. Mosley ha sconvolto un gran numero di persone, tra amici, familiari e colleghi, che hanno voluto ricordarlo con messaggi d’affetto sui social.