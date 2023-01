Benzina, i prezzi aumentano ancora: self service arriva a 1,846 euro al litro

Benzina: il caro carburanti si fa sentire sempre di più, anche nei distributori self service dove raggiunge 1,846 euro al litro.

I prezzi dei carburanti continuano ad incrementare e lo stesso vale anche per il self service che registra 1,856 euro al litro. Uno scenario che complica ulteriormente la situazione, anche alla luce dello sciopero dei benzinai che inizierà oggi alle 19 e durerà fino al 26 gennaio alla stessa ora.

Benzina, i prezzi aumentano ancora: self a 1,856 euro al litro

Nuovi rialzi sul prezzo dei carburanti. In base a quanto riporta Quotidiano Energia, Eni, Tamoil e IP hanno incrementato il costo di diesel e benzina di +2 centesimi, rispetto ai prezzi consigliai, riscontrando, nel contempo, dei “piccoli aggiustamenti” per quel che concerne la media dei prezzi applicati alla pompa.

Confermato, inoltre, lo sciopero dei benzinai che inizierà alle ore 19 di oggi e terminerà il 26 gennaio, creando non pochi disagi a chi ha esigenza di muoversi in città e non solo e necessita di carburante. Aderiscono alla protesta anche distributori self service e quelli presenti in autostrada.

Il prezzo medio nazionale, riportato da Quotidiano Energia, dunque, si attesa a 1,846 euro al litro perr il self e oscilla da 1,836 a 1,853 al litro per diversi marchi di carburanti. Per le pompe bianche, è stato registrato dai dati dell’Osservaprezzi del Mimit, 1,846 al litro.

Per quel che concerne il diesel, si riscontra un prezzo di 1,890 euro al litro, anche se oscilla ra 1,882 e 1,898 euro al litro. Per le pompe senza logo, nvece, 1,887 euro al litro.

I prezzi dei vari carburanti in base alle compagnie di riferimento

Il prezzo medio della benzina è di 1,986 euro al litro: a seconda dell’impianto che si prende in considerazione per l’analisi degli incrementi dei costi dei carburanti, emerge, dalla nota, che i prezzi variano da 1,937 a 2,038 euro al litro. Per le pompe senza logo, si arriva a 1,898 euro al litro.

Il diesel, in media, viene servito a 2,031 euro al litro e i prezzi oscillano da 1,975 a 2,085 euro/litro (per le pompe no logo si arriva a 1,939).

Per quel che concerne, invece, il GPL, vediamo che i prezzi praticai partono da 0,791 euro al litro, fino a 0,802 euro al litro. Per le pompe di benzina sprovviste di logo, invece, il costo si attesta a 0,771 euro al litro. Per quel che riguarda il metano, infine, i prezzi variano da 2,067 a 2,281, mentre per le pompe senza logo è di 2,147 euro.