Queen: The Greatest Live, la band annuncia la nuova serie sulla storia dei loro live

Sul loro profilo YouTube, i Queen hanno presentato una serie in streaming incentrata sulla storia della celebre band.

Queen: The Greatest Live sarà il titolo della serie che durerà 50 settimane e avrà al suo interno rari filmati d’archivio che ritraggono il gruppo durante i concerti, show sia recenti che cult e varie interviste back stage.

Queen: The Greatest Live, annunciata la nuova serie sulla storia della band

Per 50 lunghe settimane la nuova serie Queen: The Greatest Live, racconterà l’intera storia della celebre band, sia sul palco che fuori. All’interno di ogni episodio della serie saranno presenti vari e rari filmati d’archivio che ritraggono il gruppo durante i loro concerti, show che hanno fatto la storia ma anche recenti, vedremo i dietro le quinte e le interviste rilasciate durante l’intera lunga storia dei Queen. Si parlerà inoltre del ritorno sul palco insieme ad Adam Lambert, nuovo cantante della band.

La serie avrà una sua sigla che è stata scritta da Brian May proprio sulla base di una famosissima canzone della band, ovvero We are the Champions. Durante il primo episodio della docuserie, in streaming esclusivamente su YouTube, vedremo Brian May spiegare, insieme a Roger Taylor, come quotidianamente svolgono le prove e come procedono per creare le scalette dei vari concerti. May nell’episodio spiega:

“Provare con Roger riserva sempre delle sorprese ma è sorprendente vedere quanto materiale ti scorra dentro, nelle vene, non appena inizi a suonare.”

Il batterista anche ha detto la sua e ha affermato che solitamente suonano una determinata canzone e cercano di capire tutti insieme se quest’ultima funziona, soprattutto come potrebbe essere eseguita live. E in effetti, il batterista continua a spiegare, non sempre le canzoni si prestano agli show dal vivo, alcuni pezzi non coinvolgono il pubblico durante un concerto live. Ecco perché molti brani di alcuni album non sono stati mai riprodotti dal vivo. Il produttore della serie è Simon Lupton, quest’ultimo aveva già prodotto anche Queen: the Greatest e inoltre aveva lavorato anche a vari documentari della band inglese.

Prossimi concerti dei Queen

Brian May nel mese di novembre scorso, durante un’intervista per Variety, ha parlato di futuri eventuali concerti, immaginando anche un ritorno sul palco insieme al nuovo cantante della band, ovvero Adam Lambert.

Il chitarrista infatti aveva annunciato:

“C’è una forte possibilità che ci esibiremo ancora insieme. Diventa sempre più una decisione man mano che si invecchia. Non ho più 35 anni e lasciare casa per due mesi non è facile. Ma ci sentiamo tutti bene e in forma, vorremmo provarci ancora una volta. Probabilmente sarà negli Stati Uniti a un certo punto del 2023.”

Conclude poi assicurando che ci sono alte probabilità che si esibiscano ancora dal vivo.