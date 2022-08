“Benvenuta piccola”, lieto annuncio in casa reale inglese: la coppia è felicissima | FOTO

In arrivo dalla Casa Reale inglese una bella notizia che è stata accolta dal mondo con grandissima gioia. Presto i duchi del Sussex, Meghan e Harry, saranno nuovamente genitori. La coppia è felicissima.

Secondo quanto riferisce People, la famiglia dei duchi del Sussex presto si allargherà nuovamente e darà il benvenuto ad un nuovo componente. Meghan e Harry si sono detti “sì” il 19 maggio 2018 e hanno dato la vita a due fantastici bambini: Archie Harrison e Lilibet Diana. I duchi del Sussex hanno annunciato la loro volontà di diventare finanziariamente indipendenti e di voler rinunciare agli incarichi pubblici della Casa Reale.

Inoltre, a seguito di questa decisione, la famiglia di Harry ha deciso di vivere a Montecito, in California. In questi anni ha fatto discutere l’intervista che Meghan ha rilasciato a Oprah Winfrey. L’attrice statunitense ha confessato di aver vissuto un vero dramma e, durante la prima gravidanza, le dissero che il futuro figlio di Harry non avrebbe avuto alcuna protezione per la pelle scura. I rapporti con la Royal Family non sempre sono stati rosei, ma ultimamente ci sarebbe stato un riavvicinamento. L’ultima notizia dell’arrivo in famiglia di un nuovo componente sarebbe stata accolta positivamente dalla Famiglia Reale.

Meghan e Harry: i rapporti con la Casa Reale

Inoltre, secondo diverse fonti britanniche tra i due fratelli, figli della Principessa Diana, William e Harry, ci sarebbe stata una rottura. Anche in occasione della festa di compleanno della figlia Lilibet i due genitori sarebbero stati assenti. Ben si comprende che i rapporti tra i duchi del Sussex e la Famiglia Reale si sarebbero raffreddati.

Harry e Meghan: la famiglia si allarga ancora con un nuovo arrivato

La famiglia dei duchi del Sussex si allargherà ancora con l’arrivo di un nuovo ospite. La notizia è stata accolta lietamente e l’esempio di Harry e Meghan dovrebbe essere seguito da tutti. Non si tratta dell’arrivo di un nuovo bambino, ma dell’arrivo di un cagnolino di nome Mamma mia. Si tratta di un beagle, che è stato salvato dalla Beagle Freedom Project di Los Angeles.

Shannon Keith, avvocato per i diritti degli animali della Beagle Freedom Project avrebbe ricevuto una telefonata dalla stessa attrice americana e moglie di Harry. In un’intervista al The Los Angeles Times Shannon ha dichiarato:

“[…] confesso, credevo di parlare con Megan Fox: solo dopo ho capito di chi si trattava realmente”.

La duchessa del Sussex avrebbe scelto un cane adulto, un beagle anziano di nome Mamma mia. Si tratta di un cane che necessita di cure in quanto ha subito traumi e ha problemi di salute. È stato un bellissimo gesto, ha riferito Keith.