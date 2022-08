Baghdad, sale la tensione in Iraq dopo le dimissioni di Muqtada al-Sadr

Baghdad, dopo le dimissioni di Muqtada al-Sadr, crescono le tensioni nel Paese: i sostenitori del politico hanno violato zona Verde e coprifuoco.

Baghdad dichiara il coprifuoco a livello nazionale dopo che i sostenitori di Muqtada al-Sadr hanno preso d’assalto i palazzi presidenziali e governativi, poco dopo che il religioso sciita ha annunciato il suo “ritiro definitivo” dalla politica irachena. Evacuata l’ambasciata olandese.

Bahdad, si dimette Muqtada al-Sadr: tumulti dai sostenitori del politico

La crisi politica irachena è iniziata quasi un anno fa e pare non scemare, anche in virtù delle recenti dimissioni di Muqttada al-Sadr, polittico e religioso iracheno. Tanti sostenitori dell’uomo, infatti, si sono accampati fuori al Parlamento per quattro settimane per chiedere elezioni anticipate e, ora, si sono nuovamente mobilitati.

Questa volta, sono scesi in piazza per dirigersi verso la sede del governo ad interim e il palazzo presidenziale, situato all’interno della “zona verde” dall’invasione dell’Iraq nel 2003.

L’area più sicura della capitale irachena, completamente circondata da mura sormontate da fili spinati, dove hanno sede, oltre al palazzo presidenziale, gli uffici principali della magistratura e l’ambasciata degli Stati Uniti.

Le motivazioni della rivolta

La ragione di questa nuova escalation del malcontento popolare proviene dalle dimissioni del religioso sciita e leader del Movimento Saadrista, Muqtada al-Sadr.

“Avevo già deciso di non intervenire negli affari politici“, si legge in un comunicato pubblicato sul suo account Twitter dal leader della forza parlamentare più votata del Paese, “ma ora annuncio il mio ritiro definitivo e la chiusura di tutte le istituzioni del Bloc” , ad eccezione delle istituzioni religiose e culturali, che rimarranno aperte.

L’annuncio di Al-Sadr includeva anche dure critiche ai suoi oppositori politici, che ha accusato di non aver ascoltato le richieste legate all’attuazione di riforme necessarie per il paese.

“Tutti i partiti [compreso il Movimento Saadrista] ‘dovrebbero dimettersi dalle loro posizioni di governo per aiutare a risolvere la crisi il più rapidamente possibile“, ha detto giorni fa il leader sciita e coloro “che hanno fatto parte del processo politico” dal 2003 “non dovrebbero più partecipare alla politica irachena“.

Tuttavia, dati i precedenti del religioso sciita, diversi analisti hanno suggerito che potrebbe essere un’altra strategia di al-Sadr per ottenere maggiore leva contro i suoi oppositori.

“Queste dimissioni arrivano in un momento in cui la crisi politica in Iraq sta raggiungendo livelli molto alti“, ha affermato il giornalista Mahmoud Abdelwahed.

“Può essere letta in termini di delusione e frustrazione all’interno del Movimento Saadrista, ma, d’altra parte, può anche essere visto come un tentativo di esercitare maggiore pressione sui suoi rivali“.