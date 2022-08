Maduro sui rapporti con la Colombia: “Se non si fa bene sarà un fallimento”

Il Presidente del Venezuela Maduro riceve l’Ambasciatore Benedetti con entusiasmo, anche se con cautela e desideroso di comprendersi bene per riallacciare i rapporti ormai interrotti da tempo con la Colombia.

“Chiunque lo vede”, ha detto Nicolás Maduro mentre mostrava a tutti i presenti un anello d’oro con una pietra preziosa incastonata, “diventa un chavista e un castro-comunista”. Il presidente del Venezuela ha scherzosamente ricevuto lunedì il nuovo ambasciatore colombiano, Armando Benedetti, incaricato di ristabilire le relazioni tra due Paesi che non si parlavano da tre anni.

Maduro intenzionato ad avere un buon rapporto con Petro

Era vestito di bianco dalla testa ai piedi. Il visitatore, vestito con un abito, ha presentato all’ospite un cappello e quest’ultimo ha restituito una foto di Simón Bolívar. L’ascesa al potere di Gustavo Petro ha aperto una nuova era tra Colombia e Venezuela. Benedetti ha sottolineato, con lo stesso spirito conciliante, che la notizia del loro gemellaggio dovrebbe essere una festa e un carnevale, dopo la piccola guerra fredda in cui sono stati coinvolti. Il tono rilassato, tuttavia, non ha intenzione di accelerare la tabella di marcia che è stata imposta per tornare alla normalità.

“Deve essere fatto in modo ordinato”, ha detto Maduro. La Colombia intende aprire al più presto il confine, chiuso a intermittenza dal 2015. Per fare ciò, propone di utilizzare un sistema di identificazione biometrica per controllare il passaggio delle persone. Il chavismo è più sospettoso e preferisce farlo progressivamente. Maduro si offre, in cambio, di tenere una riunione dei governatori di frontiera di entrambe le parti alla presenza dei ministri degli Esteri. Petro ora deve dare la sua approvazione.

Ci sono molte questioni in sospeso sul tavolo. Come la sicurezza al confine, dove operano i cartelli della droga e i gruppi di guerriglia colombiana. Oppure il processo di pace con i guerriglieri dell’ELN, in cui Petro non vuole coinvolgere il chavismo, ma in cui il Venezuela vorrà sicuramente avere voce in capitolo. Anche la questione migratoria, dopo che la Colombia ha accolto 2,5 milioni di profughi venezuelani.

E anche il futuro di Monómeros, azienda venezuelana con sede in Colombia che produce un terzo dei suoi fertilizzanti per l’agricoltura. “Se non è fatto bene, sarà un fallimento”, ha ripetuto Maduro a Benedetti, accompagnato dalla compagna Adelina Guerrero. E ha aggiunto, ricordando la distanza tra i due: “Non sarebbe mai dovuto succedere. Se ci sono due popoli simili e fratelli, siamo noi”. Il successore di Hugo Chávez, accompagnato dalla first lady Cilia Flores, ha espresso la sua preoccupazione per il traffico di droga, il contrabbando, le tariffe alla frontiera e la guerriglia.

Il contrabbando di benzina, che sembra riguardare anche il governo Petro, vorrebbe controllarlo aprendo un distributore di benzina a prezzi venezuelani dalla parte colombiana, come in passato era stato proposto all’ex presidente Juan Manuel Santos. La questione della sicurezza è molto più delicata. Negli ultimi mesi nella striscia sono stati assassinati quattro storici guerriglieri colombiani, senza che per il momento sia stata del tutto chiarita la ragione della loro morte.

La teoria sostenuta da fonti di sicurezza colombiane è che una squadra di mercenari esegua operazioni chirurgiche in quest’area in cui non c’è quasi alcun controllo su nessuno Stato, sia esso Colombia o Venezuela, per raccogliere i premi milionari che gli Stati Uniti offrono per le loro teste. Quel territorio è considerato una zona d’ombra, un vespaio. Maduro ha preso la mano che Petro gli ha teso, ma ha fatto capire che lavora secondo i suoi tempi e le sue logiche, senza pressioni esterne.

Il presidente ha vissuto anni di isolamento internazionale a causa delle sue politiche repressive e nonostante ciò ha resistito al potere. Il tempo gioca a tuo favore. Nemmeno l’intera batteria di sanzioni Usa è riuscita a spostare la sua sedia. Joe Biden sta ora esplorando la via diplomatica, così come lo stesso Petro. L’opinione generale tra i governanti ora in carica è che il Venezuela abbia bisogno di una soluzione negoziata alla sua crisi istituzionale, in cui l’opposizione possa avere opzioni reali per accedere alle istituzioni.

Non sarà facile. Maduro ricorda spesso che gli dà fastidio che altri paesi interferiscano nei suoi affari interni e con la Colombia non farà eccezione. L’incontro ha dato per ricordare i bei tempi. Maduro ha ricordato quando ha avuto una relazione fluida con Santos e ha assicurato che si chiamavano quasi ogni giorno. Più tardi, a suo avviso, tutto è stato rotto dall’ingerenza degli Stati Uniti.

Ora, ha aggiunto, gli piacerebbe avere quel tipo di relazione con Petro. Benedetti, che ha ascoltato con attenzione, sarà l’intermediario. Si sono trovati faccia a faccia con due nuovi partner che sono stati ricevuti con gioia, ma vogliono fare le cose a poco a poco.