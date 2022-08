Lula e Bolsonaro, primo confronto TV: volano le accuse tra i due

I favoriti in corsa per le elezioni del 2 ottobre, Lula e il Presidente uscente Bolsonaro, si sono accusati di mentire.

Gli elettori brasiliani hanno potuto vedere questa domenica, nel primo dibattito televisivo della campagna, il primo heads-up tra i due favoriti alla presidenza del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. La sinistra e l’attuale presidente, di estrema destra, si sono scontrati per gli scandali di corruzione che circondano Petrobras e per pagare i più poveri.

Lula e Bolsonaro si scontrano per gli scandali di corruzione e l’aiuto ai poveri

Entrambi hanno accusato l’altro di mentire. Insieme al duo, c’erano altri quattro candidati che hanno meno dell’8% delle intenzioni di voto. Il primo reso avverrà entro 35 giorni. Il dibattito, organizzato da vari media e articolato in tre blocchi, era regolato da regole barocche. Una delle conseguenze delle regole è che i candidati potrebbero chiedere a uno dei loro coetanei. E Bolsonaro ha scelto di chiedere a Lula.

Il caso? Corruzione nella società Petrobras, lo scandalo multimilionario di corruzione che ha portato in prigione dozzine di uomini d’affari e politici, tra cui Lula, le cui condanne sono state ribaltate. Lula, che ha governato tra il 2003 e il 2010, ha risposto sulla difensiva. Afferma che “non c’è stato presidente della Repubblica che abbia fatto più di me per indagare sulla corruzione” e ha elencato una serie di misure approvate all’epoca per combattere la corruzione.

Solo quando il dibattito era molto più avanzato, la sinistra ha portato a Bolsonaro panni sporchi, come gli scandali di corruzione che hanno colpito i suoi gabinetti. L’attuale presidente lo ha definito più volte “ex prigioniero”. Anche l’attuale e l’ex presidenti hanno litigato per gli aiuti sociali ai brasiliani più poveri. Bolsonaro ha rimproverato a Lula che il programma Bolsa Família, grande simbolo dei governi progressisti, era tre volte inferiore all’attuale rata mensile, chiamata Auxilio Brasil, che è di 600 reais.

Lula ha risposto che, nonostante le promesse del presidente, l’importo è garantito solo fino alla fine dell’anno. Quella paga è la grande scommessa di Bolsonaro per attirare voti tra i brasiliani più bisognosi. Bolsonaro non ha esitato a mentire dicendo che l’inflazione brasiliana è inferiore a quella degli Stati Uniti, quando il tasso accumulato negli ultimi 12 mesi è dell’11,8% mentre nel vicino settentrionale è dell’8,5%.

La vincitrice del dibattito è stata la senatrice Simone Tebet, che è di centrodestra, ha circa il 2% delle intenzioni di voto ed è la donna meglio piazzata in gara. È stata lei a criticare duramente ea chiamare a rendere conto il presidente Bolsonaro. Gli ha ricordato che durante la pandemia “non ha mai portato la sua moto per andare in ospedale ad abbracciare una madre che aveva perso il figlio”.

La vincitrice del dibattito è stata la senatrice Simone Tebet

Ha anche accusato il ritardo nell’acquisto dei vaccini, gli scandali sulla corruzione e la diffusione sistematica di fake news da parte del governo. Il Tebet ha riformulato il motto degli evangelici – “il fratello vota per il fratello” – per dire che “la donna vota per la donna”. Dopo essersi dichiarata femminista, la senatrice ha chiesto a Bolsonaro “qual è il motivo di questa rabbia verso le donne?”

È scappato via, si è vantato di aver approvato le leggi sulle donne e ha elogiato la first lady. In precedenza aveva aggredito verbalmente un giornalista che gli aveva fatto una domanda, accusandolo di “essere una vergogna per la professione“. Nessuno dei quattro candidati maschi ha mostrato solidarietà alla giornalista, solo le due donne che aspirano a presiedere il Brasile.

Durante il question time dei giornalisti ai candidati, è stata l’occasione per Ciro Gomes, del centrosinistra, l’unico che è riuscito a far vedere la testa tra i due favoriti e che ha l’8% nei sondaggi, per dichiarare se sosterrà Lula al secondo turno. Gomes, che quattro anni fa aveva un numero di voti simile, è andato a Parigi per evitare di sostenere il PT nel duello finale contro Bolsonaro, che ha vinto con un 10% di vantaggio.

Sebbene siano ideologicamente in sintonia, il rimprovero di Gomes è che “Lula si è lasciato corrompere” Un esempio di quanto siano accesi gli animi di fronte alle elezioni più polarizzate degli ultimi anni è la minaccia di una rissa avvenuta in camera degli ospiti a seguito del dibattito trasmesso dal canale Band.

Un ex ministro Bolsonaro, Ricardo Salles, e un ex candidato alla presidenza che si è unito alla campagna di Lula, André Janones, sono quasi venuti alle mani mentre i candidati alla presidenza discutevano. Diversi dei presenti hanno dovuto separarli, come mostra il video che ha trionfato sulle reti.