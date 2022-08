Belotti vicino alla Roma!

La Roma di Jose Mourinho si prepara a vivere una stagione importante nella quale avrà l’obiettivo di continuare il progetto di crescita iniziato recentemente con la vittoria della Conference League. Arrivati Dybala e Matic, Tiago Pinto vuole ulteriormente rinforzare la propria rosa



Dopo il grande entusiasmo per la presentazione di Paulo Dybala, il direttore sportivo dei giallorossi Tiago Pinto non vuole fermarsi provando a rinforzare ulteriormente la squadra di Mourinho con l’acquisto di Andrea Belotti.

L’ex capitano del Torino è svincolato dopo aver rescisso il proprio contratto con il club granata e potrebbe decidere di sbarcare a Roma per giocarsi una maglia da titolare con Abraham e provare a riconquistarsi anche la titolarità in Nazionale.

I giallorossi dovranno affrontare una stagione molto competitiva ed avranno l’obiettivo di centrare il quarto posto per guadagnarsi la qualificazione in Champions League.

Belotti-Roma, trattativa in corso!

Nelle ultime ore i giallorossi hanno intensificato i contatti con il calciatore e presto potrebbero formulare un’offerta ufficiale per convincere “il Gallo” a sposare il nuovo progetto tecnico di Jose Mourinho.

Dopo due stagioni non esaltanti, l’attaccante lombardo a Roma avrebbe l’occasione di rilanciare definitivamente una carriera che lo ha sempre visto protagonista in Serie A.

Belotti conosce bene il nostro campionato ed ha sempre dimostrato di essere decisivo in zona gol garantendo anche tanto sacrificio ed aiuto alla squadra in fase difensiva.

Nel 4-3-2-1 di Jose Mourinho, l’ex capitano granata sarebbe l’alternativa ideale di Tammy Abraham, infatti cosi come l’attaccante inglese, l’italiano è in grado di aiutare molto la propria squadra grazie ad un fisico che gli permette di proteggere il pallone anche spalle alla porta.

La Roma continua a trattare Wijnaldum per completare il proprio reparto di centrocampo e, una volta chiusa la trattativa per l’olandese, deciderà se concentrarsi definitivamente sul calciatore azzurro.

Andrea Belotti è un grande obiettivo anche del Borussia Dortmund che vede in lui il profilo ideale per sostituire Sebastien Haller colpito da un improvviso malore che lo terrà lontano dai campi per molti mesi.

Il “Gallo” a parametro zero è una grande occasione di mercato e molte squadre potrebbero fare un tentativo nelle prossime ore per definire il contratto con il calciatore azzurro.

La Roma di Tiago Pinto dovrà essere brava a sfruttare l’occasione e ad accelerare i tempi per provare a chiudere il prima possibile il passaggio di Belotti ai giallorossi