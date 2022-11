Lauren, che fine ha fatto dopo Amici? Oggi ha un fisico mozzafiato | FOTO

By

Lauren Celentano, la star di Amici 2018, la ricordate? Guardate che fisico mozzafiato ha oggi: è davvero una bellezza straordinaria. Che grande salto di qualità per la ballerina!

Chi non ricorda Lauren Celentano, la bravissima ballerina che ha fatto impazzire il pubblico mariano nell’edizione 2018 di Amici? Ecco come è diventata oggi. Uno schianto.

Lauren Celentano, chi è il talento di Amici 2018

Ricorderete sicuramente tutti Lauren Celentano, la bellissima americana che ha fatto impazzire l’Italia. La ballerina ha preso parte alla stagione 17 di Amici di Maria De Filippi e ha fatto rimanere tutti a bocca aperta per il suo talento straordinario.

Snodata, flessibile, con linee sinuose, la sua danza ha sempre parlato per sé. Bella e con una dote artistica straordinaria, è approdata in Italia dopo aver fatto già in America un bel po’ di gavetta.

Da sempre la danza è stata protagonista della vita di Lauren, una passione questa trasmessa dalla sua bellissima mamma. La Celentano che ha origini italiane, è nata e cresciuta a Cheshire, una popolosa Metropoli che dista un paio di ore dalla Grande Mela.

Prima di avere la possibilità di entrare ad Amici, ha studiato presso la Sacred Heart University in Connecticut. Lo studio però ha occupato sempre un ruolo secondario rispetto alla danza, suo primo, unico e vero amore.

Fin da piccolina ha preso parte a competizioni mondiali nelle quali ha primeggiato. Il suo talento le ha permesso poi, di arrivare nella scuola più famosa d’Italia. Già un po’ di tempo è passato da quando Lauren Celentano non è più un’allieva della famosa accademia Mediaset.

La sua vita oggi è cambiata così come anche lei. L’avete vista di recente? Ecco che cosa ne è stato della bravissima e talentuosa ballerina americana e come si è trasformata.

La ex star di Amici ha cambiato vita

Lauren Celentano da quando ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi ha spiccato il volo. Il programma della moglie di Maurizio Costanzo è stato per lei una scuola di vita, un trampolino di lancio per approdare nel mondo della danza da professionista.

Tante le esperienze che ha fatto dopo aver lasciato l’Italia: è stata prima ballerina a Broadway nello spettacolo The Cher show all’Ogunquit Playhouse, poi ha preso parte al tour di Escape to Margaritaville di James Buffet per la regia di Amy Andersen e ancora al Tour nazionale di Chazz Palminteri con cui ha girato il mondo.

Insomma, un talento straordinario e un curriculum di tutto rispetto, quello di Lauren. In Italia sicuramente è diventata famosa per la sua partecipazione ad Amici 2018, trasmissione nella quale si è rivelata vincitrice della categoria danza e anche del premio della critica sponsorizzato dalla Vodafone.

Lauren al momento si divide tra l’Italia e l’America ma è la sua nazione d’origine che le offre però più opportunità lavorative rispetto all’Italia. La Celentano è sempre stata una ragazza bellissima.

Era giovanissima quando è approdata ad Amici e sicuramente non è passata inosservata: fisico tonico, viso dei lineamenti marcati, lunghi capelli scuri, ha fatto impazzire chiunque nella casetta di Maria De Filippi.

Oggi è ancora più bella di qualche anno fa. Il suo corpo è da urlo, il suo sorriso smagliante e i suoi occhi magnetici parlano per lei. Che spettacolo della natura! La Celentano è davvero bellissima e il suo talento oltre che la bellezza, la porteranno sicuramente ancora più lontano di dove è adesso.