Bellissima no? Il padre è un famosissimo attore italiano: ha i suoi stessi occhi

La figlia di un noto personaggio italiano sembra essere la fotocopia di suo padre: non avete ancora capito di chi stiamo parlando?



Da sempre, nel mondo dello spettacolo, sono apparsi dei nuovi personaggi che altro non sono che figli di celebrità molto famose che col tempo si sono fatti conoscere dal pubblico per via del loro talento.

Tra quelli che il pubblico italiano ama, non possono non venire in mente personaggi come Christian De Sica e Alessandro Gassmann, attori figli di altrettanti attori, Vittorio De Sica e Vittorio Gassmann.

Figli d’arte: tra musica e spettacolo

A sua volta, anche Alessandro Gassmann ha un figlio che è diventato noto per via delle sue doti vocali, stiamo parlando di Leo Gassmann, che dopo aver partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte.

Tra gli altri figli d’arte che ci sono nel panorama dello spettacolo italiano, c’è anche Aurora Ramazzotti, figlia del cantautore Eros Ramazzotti e della presentatrice Michelle Hunziker, che dopo aver condotto qualche programma, adesso è in attesa del suo primogenito.

O ancora, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che sta cercando di farsi strada nel mondo musicale o i suoi fratelli, avuti dal primo matrimonio del cantautore pugliese con Romina Power, che si sono affacciati tutti quanti nel mondo dello spettacolo.

A loro, si aggiungono anche altri, come Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli che ha conquistato tutti quanti cantando il tema portante de La bella e la bestia assieme a suo padre, adesso diventata un’attrice teatrale.

E tra i nuovi figli d’arte che si stanno facendo strada ci sono LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che lo scorso anno è stato tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi e Angelina Mango, figlia del cantautore Mango, che è entrata a far parte del talent nell’attuale edizione.

Chi è Mia, la figlia del noto attore?

Ma ci sono, altri figli di che non hanno intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. Tra questi c’è Mia Bocci, figlia dell’attore Cesare Bocci che diversamente da altri figli d’arte ha deciso di fare tutt’altro dopo aver finito il liceo.

Come si può notare dal suo profilo Instagram, la ragazza è molto affezionata ai suoi genitori ed ha un fratello minore di nome Filippo, ma la sua nascita è stata molto complicata.

Infatti, dopo essere venuta al mondo, sua madre Daniela Spada è stata affetta da un embolia post-parto entrando in coma e venendo data per spacciata dai medici che si sono presi cura di lei.

La donna, però, ha reagito alle cure e si è ripresa dopo qualche tempo e dopo questa esperienza è diventata inseparabile dai suoi figli e lo stesso Bocci ha raccontato l’episodio sulle pagine di Vanity Fair.

Al momento, non si sa esattamente cosa fa nella vita Mia, ma possiamo notare come somiglia tantissimo a suo padre da cui sembra aver ereditato i lineamenti e gli occhi, anche se leggermente più scuri dei suoi.

La ragazza, sembra non essere interessata al mondo dello spettacolo, ma chissà se un domani, deciderà di affacciarsi in questo mondo grazie all’aiuto di suo padre.