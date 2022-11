Michelle Hunziker, come sono diventate le figlie? La copia di papà Trussardi | FOTO

Michelle Hunziker è mamma di Aurora e di altre splendide bambine, che sono la copia esatta di papà Tomaso Trussardi: sono diventate così.

Michelle Hunziker è una delle presentatrici più amate della televisione italiana. Non è solo bellissima, ma capace di fare tutto quanto, senza perdere mai occasione di intrattenere nel migliore dei modi. La conosciamo da quando era solo una giovane ragazza, innamorata del suo artista preferito che poi è diventato suo marito: Eros Ramazzotti. Una grande storia d’amore intensa che ha dato vita alla talentuosa Aurora che oggi tutti conosciamo. Poi Michelle ha incontrato Tomaso Trussardi e ha formato la sua famiglia completandola con Sole e Celeste. Ma avete visto come sono diventate?

Michelle Hunziker, mamma fiera e felice

Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo maggiormente complete del panorama italiano. Una svizzera doc che ha saputo portare la sua bellezza e intelligenza in televisione, passando alla magistrale conduzioni di programmi di diversa natura.

Michelle è anche una mamma molto fiera delle sue figlie: Aurora, Sole e Celeste che sono una più bella dell’altra. Dal matrimonio con il cantautore di fama internazionale Eros Ramazzotti ha avuto la bellissima Aurora, oggi anche lei in procinto di diventare mamma.

Una rapporto tra le due che si potrebbe definire di sorellanza pura, amicizia ma con quel pizzico di regole che solo tra mamma e figlia ci possono essere. Aurora è colei che accompagna la madre in ogni occasione, una vera alleata non solo sotto un piano personale ma anche professionale.

Poi, dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi sono nate Sole e Celeste. Un rapporto il loro sicuramente diverso, fatto di tantissime coccole e complicità “mammona”. Queste due bambine adorano passare il tempo con Michelle e con la sorella maggiore Aurora, tra giochi e divertimenti di ogni natura. Tra l’altro le due piccole di casa Trussardi non vedono l’ora di diventare zie.

Sole e Celeste Trussardi, come sono diventate? Uguali al papà

Michelle Hunziker vanta una famiglia meravigliosa e delle figlie straordinarie. Aurora sta per diventare mamma per la prima volta, mentre Sole e Celeste stanno crescendo a vista d’occhio.

Le piccole Trussardi non hanno ancora compiuto 10 anni e sono veramente bellissime, con quello sguardo vivace come la mamma e tutto lo charme del loro papà. Su Instagram i genitori condividono spesso foto e momenti passati insieme e si può notare di come crescano, sempre di più.

Le due bambine crescono felici e sanno bene che i due genitori sono due volti pubblici: nonostante questo loro sono serene, giocano e si divertono a più non posso. Michelle le fa partecipare alla vita che conduce, così come il padre che però ama condividere con loro anche momenti in solitaria come nella loro ultima gita a Gardaland (con l’immancabile e amatissimo Odino).