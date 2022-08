Gosens resta all’Inter, saltata la trattativa con il Leverkusen

By

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen, invece i tedeschi hanno frenato la trattativa affermando di non essere disposti a firmare per un obbligo di riscatto a 28 milioni, cifra ritenuta esagerata dalla dirigenza.



Brusca frenata nella trattativa tra il Bayer Leverkusen e l’Inter con Robin Gosens che ora sembra destinato a rimanere in nerazzurro dove proverà a rilanciarsi dopo gli ultimi mesi di grande difficoltà.

Giuseppe Marotta ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, cifra ritenuta troppo elevata dal club tedesco che vorrebbe chiudere l’operazione con un diritto di riscatto vicino ai 20 milioni di euro.

A poche ore ormai dalla chiusura del calciomercato sembra improbabile un addio di Gosens che dovrà essere bravo a riprendersi la titolarità della fascia sinistra dopo essere finito dietro nelle gerarchie di Inzaghi rispetto a Federico Dimarco.





Gosens rimane all’Inter

Doveva essere il grande colpo di mercato invernale per l’Inter, invece al momento Robin Gosens ha deluso le attese del club nerazzurro non riuscendo mai a replicare le grandi prestazioni fornite con la maglia dell’Atalanta e finendo dietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi.



La sensazione è che l‘Inter sia più che disposta a cedere il proprio esterno sinistro ma in queste ore il Bayer Leverkusen dovrà formulare una richiesta idonea a soddisfare le pretese di Beppe Marotta che chiede almeno 25 milioni per il proprio numero 8.

A questo punto con il mercato che chiuderà a breve sembra impossibile ipotizzare una cessione del giocatore che rimarrà a disposizione di Simone Inzaghi con l’obiettivo di disputare una grande stagione e rendersi utile alla causa nerazzurra.

In queste prime uscite ufficiali Simone Inzaghi si è spesso affidato a Federico Dimarco, giocatore scuola Inter che sta dimostrando grande affidabilità e tecnica fornendo spesso assist decisivi per gli attaccanti.

Il Robin Gosens visto e apprezzato con la maglia dell‘Atalanta era un calciatore devastante che farebbe molto comodo all‘Inter per sostituire Ivan Perisic, al momento il rendimento del tedesco preoccupa l’ambiente nerazzurro che nella prossima sessione di mercato potrebbe decidere di rimpiazzarlo con un profilo diverso.

Vedremo se in queste ultime ore ci saranno novità importanti ma ad ora rimane la netta sensazione che il matrimonio tra Gosens e l’Inter sia destinato a proseguire con tanti dubbi e con il tedesco che dovrà dimostrare di meritarsi spazio in una squadra che lotta per lo scudetto.