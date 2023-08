Belén rompe il silenzio e ufficializza la sua nuova storia d’amore

By

E’ bastato un post su Instagram per far impazzire i follower di Belén. Quasi 24 ore fa, infatti, la Rodriguez ha pubblicato delle foto di lei e della sua nuova fiamma con una didascalia alquanto ironica, un modo per voler ufficializzare la sua nuova storia d’amore dopo settimane di silenzio.

La showgirl e l’imprenditore bresciano sono amici da 10 anni, un rapporto che negli ultimi mesi è diventato qualcosa di più e che finalmente la Rodriguez dopo il periodo turbolento a causa dell’ennesima rottura con il marito ha deciso di uscire allo scoperto.

Belén e il suo post su Instagram

Dopo una estate in cui più di una volta era stata pizzicata in compagnia di un nuovo flirt, Belén Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e rompere il silenzio in maniera del tutto ironica.

“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…”.

Queste le parole scritte nella didascalia a corredo di foto sia di lei, che di lui, da soli e insieme che fanno pensare all’inizio di una nuova storia d’amore tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano. I due si conoscono da ben 10 anni e solo negli ultimi mesi hanno capito che la loro non è una semplice amicizia. Gli amici vicini alla neo coppia avevano dichiarato nelle settimane precedenti che tra i due c’era una forte amicizia e nulla di più.

La notizia ufficiale dopo mesi di silenzio

In queste settimane i giornali di gossip hanno tanto parlato di questa presunta relazione ma Belén non ha mai lasciato nessuna dichiarazione ne tantomeno un post nei suoi profili social. Soltanto nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di uscire allo scoperto e rompere il silenzio.

Quello che era un sospetto adesso è verità: la showgirl e l’imprenditore Elio Lorenzoni hanno ufficializzato la loro storia d’amore. I due si conoscono da ben 10 anni, l’uno ha assistito alle tappe più importanti dell’altro. Elio infatti ha visto nascere la storia con Stefano De Martino, i loro vari tira e molla, l’arrivo di Santiago e del secondogenito Luna Marì.

Un’amicizia rimasta tale per un decennio e che negli ultimi mesi si è trasformata in un legame più forte. Belén adesso è pronta per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita insieme a uno dei suoi cari amici, diventato oggi il suo nuovo compagno di vita. Dopo una estate trascorsa tra silenzi e tanti sospetti i due, finalmente, possono viversi alla luce del sole.