Belen Rodriguez e Stefano, dopo anni è in arrivo il secondo: Santiago felicissimo

Ormai Belen e Stefano hanno scelto di non nascondersi più, nemmeno sui social. Ecco quindi, che potrebbe arrivare un lieto annuncio a brevissimo.

Dopo anni di matrimonio e anni separati, Belen dopo la nascita di Luna Marì torna ad amare senza filtri il papà del suo primogenito Santiago.

Belen e Stefano inseparabili

Ormai non è più un segreto: Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme. Sì perché il detto a volte ritornano, stavolta sembra aver funzionato alla grande. Tanto che i due hanno scelto di non nascondersi più nemmeno sui social.

I due stanno trascorrendo le vacanze nei mari italiani e, qualche giorno fa, si sono concessi una pausa a Sorrento. Sui social si sono mostrati insieme a Gennaro Scognamiglio, lo chef del Paiman Sea Bar di Castellammare di Stabia. E’ stato proprio lo chef a postare un video su TikTok insieme alla coppia.

Dopo aver pranzato, Belen e Stefano si sono rivolti allo chef molto disinvolti e hanno affermato:

“Gennaro Scognamiglio, cucini benissimo. E’ la cucina più buona di Napoli e dintorni”

Successivamente, con tanta ironia Stefano a chiesto allo chef 10 mila euro per la promozione che gli aveva appena fatto in video.

Lavorativamente parlando i due, per il momento, sono in pausa ma si prospetta una stagione molto calda per entrambi: lei su Mediaset con Tu si Que Vales e lui, probabilmente, con un programma in prima serata su Rai 1. Per quanto riguarda Belen, le registrazioni del programma si stanno svolgendo ora e lei non ha mancato di mostrare alcuni degli outfit indossati come, ad esempio, una tuta total white da sposa sirena.

Un nuovo matrimonio all’orizzonte?

Il settimanale Diva e Donna ha dato l’esclusiva: probabilmente, molto presto, Belen e Stefano si risposeranno. Una notizia che non potrebbe che rendere felicissimo il piccolo Santiago molto legato sia al papà che alla mamma.

Ma non solo: la showgirl, infatti, starebbe programmando anche un terzo figlio, il secondo con Stefano De Martino. Un bebè che potrebbe arrivare tra un paio di anni. Del resto, come più volte la Rodriguez ha affermato, le sarebbe sempre piaciuto ripetere il terzetto della sua famiglia d’origine, in cui sono tre figli.

Nonostante i momenti romantici, entrambi non dimenticano i loro doveri da genitori. Pochi giorni fa, infatti, Belen ha condiviso dei video dolcissimi di lei e Luna Marì in piscina, poco prima di tornare a lavorare.