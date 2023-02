“Bebè in arrivo”, lo scoop fa saltare di gioia i sudditi: chi potrebbe essere in attesa

Bebè in arrivo nel Principato di Monaco? Giunge lo scoop che fa gioire i sudditi dall’emozione. Ecco chi potrebbe essere finalmente in dolce attesa.

Arrivano delle notizie bellissime dal Principato di Monaco: lei potrebbe presto fare l’annuncio di una gravidanza. Lo scoop che fa saltare di gioia nel sudditi, ha fatto il giro del mondo.

Principato di Monaco in festa, arriva un nuovo erede?

La famiglia Grimaldi è da sempre protagonista di scoop che tanto piacciono agli appassionati del Royal gossip. Tra i membri delle varie casate reali, sicuramente Charlene, Alberto e famiglia sono in grado di regalare scoppiettanti scoop ogni giorno.

Se fino a qualche mese fa l’attenzione mediatica era concentrata solo ed esclusivamente su Alberto che ha fatto preoccupare i sudditi e il mondo per via di una vistosa cicatrice sul capo, la quale ha fatto pensare al peggio, ora invece riflettori sono su una delle donne più chiacchierate del Principato.

Si dice che proprio lei sia in dolce attesa. Un settimanale tedesco autorevole, Revue Heute, lancia lo scoop che fa gioire il cuore dei sudditi per l’immensa emozione: finalmente la loro famiglia si allarga? Un nuovo erede sta per arrivare a palazzo reale? Chi è la fortunata che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto annunciare l’arrivo della cicogna? Rispondiamo a queste domande.

Chi è la reale pronta a diventare di nuovo mamma

Il settimanale tedesco Revue Heute non ha dubbi e lancia lo scoop che fa il giro del mondo: lei sarebbe in dolce attesa. Stiamo parlando della bellissima Charlene Wittstock. La moglie di Alberto II porterebbe in grembo il suo terzo bebè.

Un nuovo fratellino o una nuova sorellina potrebbe dunque presto arrivare a palazzo a tenere compagnia ai gemellini Jacques e Gabriella che solo qualche settimana fa hanno compiuto il nono anno di età.

In realtà, anche nei mesi passati si è parlato di una gravidanza a corte prontamente smentita però da persone vicine a palazzo reale. Questa volta però, l’indiscrezione si fa sempre più pungente.

Per il momento, nessuna smentita arriva non solo da palazzo reale ma neanche da chi è vicino alla famosa coppia monegasca. Anche il settimanale France Dimanche, tra le colonne del suo articolo, fa riferimento a questa presunta gravidanza che potrebbe presto essere annunciata.

Ma non è tutto. C’è un elemento importante, rivelatore potremmo dire, che fugherebbe ogni dubbio. Qualche giorno fa, più precisamente il 25 gennaio, la principessa Charlene ha compiuto gli anni.

In suo onore è stato organizzato un party privato al quale hanno preso parte soltanto le persone a lei più care come i familiari. Presenti al piccolo ricevimento anche i genitori della principessa, Mike e Lynette Wittstock, che da poco hanno lasciato il Sudafrica per trasferirsi a Monaco, in modo da stare più vicini alla figlia e ai nipoti.

Anche il trasferimento della famiglia di lei, nelle vicinanze di palazzo reale, ha fatto pensare a tanti: la principessa avrà forse richiesto l’aiuto dei genitori dato che a breve potrebbe arrivare un nuovo bebè?

Ritornando però all’elemento rivelatore, come ha dichiarato il settimanale France Dimanche, in occasione del suo compleanno che, come si addice ad una reale quale è Charlene, è stato organizzato nei minimi dettagli, non è mancato l’alcool.

Secondo fonti vicine alla principessa, la Wittstock avrebbe rifiutato di brindare e per tutta la serata non avrebbe toccato nemmeno un goccio di alcool. Questo suo comportamento ha avallato chiaramente i sospetti di una gravidanza.

Per il momento sono ovviamente rumors in attesa di conferma. Se la principessa dovesse fare il lieto annuncio non ci sarebbe notizia più bella per i sudditi che attendono già da tempo l’arrivo di un nuovo erede.

Gli indizi di una presunta gravidanza ci sono tutti. Sempre il settimanale tedesco sopra menzionato, ha rivelato anche un altro dettaglio importante. Qualche settimana fa, la principessa è stata beccata in Svizzera mentre entrava in una clinica privata.

Qualcuno ha pensato che si fosse ritirata lì per controlli medici. In realtà, nel famoso istituto di cura, la moglie di Alberto avrebbe incontrato ginecologi esperti in gravidanze tardive. Dunque, tutto fa pensare che a breve la famiglia Grimaldi-Wittstock potrebbe allargarsi.