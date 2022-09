Beatrice Borromeo, la separazione è inevitabile: la drastica decisione rattrista i sudditi

Beatrice Borromeo è bellissima e nessuno riesce a toglierle gli occhi di dosso. Per questo motivo la separazione netta è stata accolta con dispiacere: ecco perchè la popolazione è in lacrime.

Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, non passa di certo inosservata. Regale ed elegante, sembra quasi essere la figlia o la nipote segreta di Grace Kelly. Eppure a palazzo non tutti vanno d’accordo e si respira un’aria particolare che non fa di certo parte solo della Royal Family inglese. Verità o solo gossip? Non si può confemare, ma è certo che la separazione di cui tutti parlano ha reso la popolazione francese molto triste.

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, come Kate e Meghan?

Pierre Casiraghi ha sposato la bellissima Beatrice Borromeo, che è entrata a far parte della Famiglia Reale distinguendosi per la sua bellezza ed eleganza. Una coppia che non passa inosservata, da sempre innamorata e immortalata.

Beatrice e Charlotte potrebbero essere come Kate e Meghan, secondo i media di gossip francesi e non solo. Tra loro due non sembra scorrere buon sangue, non solo per una protezione di Charlotte nei riguardi del fratello ma anche per la grande attenzione rivolta alla Borromeo.

Ultimamente, Beatrice è stata nominata come icona di stile ed eleganza mentre Charlotte deve accontentarsi di restare sempre un passo indietro nonostante la sua eterna bellezza. Questo è un fattore di conflitto tra le due?

Beatrice Borromeo, la drastica separazione che rende il popolo triste

Tutti hanno notato una separazione netta e ci sono rimasti male. Alla settimana della moda di Parigi, Charlotte Casiraghi ha evitato la cognata Beatrice Borromeo e questo ha suscitato non pochi rumors. Per chi avrebbe voluto una coppia di cognate affiatate, purtroppo non è nella sede corretta.

Charlotte ha partecipato ad una mostra canina e poi è tornata alla settimana della moda, evitando la sorella Alessandra di Hannover e la cognata Beatrice Borromeo. Le due hanno posato per Dior e hanno partecipato all’evento dedicato.

Marie Claire Italia ha voluto spiegare il motivo di questa separazione, che non riguarda solamente i rapporti che ci sono tra le due cognate. In realtà, Charlotte è la musa di Chanel oltre che testimonial per questo motivo – per contratto – non può essere presente alle sfilate degli altri brand concorrenti.

Ovviamente, la primogenita di Carolina di Monaco rispetta i patti e il brand Chanel allontanandosi dalla sorella e dalla cognata per quell’evento in particolare. Resta il fatto che Beatrice mette spesso Charlotte nell’ombra, considerando i premi che riceve come la principessa meglio vestita al mondo come cita Tatler del gruppo stampa Condé Nast.

Insomma, ci saranno anche motivi contrattuali che separano le due cognate ma nulla toglie che forse non vogliono stare vicine ed essere viste insieme.