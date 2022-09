Un attacco russo ai civili in fuga da Zaporizhia provoca almeno 23 morti

La Russia firmerà oggi l’incorporazione delle quattro province in cui ha tenuto referendum illegali, dopo aver riconosciuto l’indipendenza di Kherson e Zaporizhia

Almeno 23 persone sono state uccise e altre 28 ferite in un attacco missilistico russo contro un convoglio di civili in fuga dalla regione di Zaporizhia, ha riferito il governatore ucraino della provincia omonima.

Zaporizhia è una delle 4 province che hanno tenuto il referendum sull’annessione

Zaporizhia è una delle quattro province che questa settimana hanno tenuto pseudo-referendum sull’annessione alla Russia e molti civili sono fuggiti dalla regione per non rimanere in territorio russo quando il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri pomeriggio i trattati di annessione di Zaporizhia e Kherson, in il sud dell’Ucraina, e Donetsk e Lugansk, a est.

Come passaggio preliminare alla sua incorporazione in Russia, Putin ha firmato ieri i decreti per riconoscere l’indipendenza delle due province meridionali, cosa che aveva già fatto con le altre due poco prima dell’invasione illegale dell’Ucraina il 24 febbraio. Si tratta di un passo preliminare all’annessione formale dei quattro territori alla Federazione Russa, che si terrà questo venerdì in una cerimonia al Gran Palazzo del Cremlino alle 14.00.

In risposta, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, ha convocato una riunione di emergenza dei massimi funzionari della sicurezza e della difesa del Paese. “Prenderemo decisioni”, ha detto il presidente ucraino. L’annessione delle quattro province viola la legalità internazionale, come ha evidenziato questa mattina il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e sarà riconosciuta solo dalla Russia e da un ristretto elenco di paesi che non include i tradizionali partner di Mosca come la Serbia o la Cina.

Inoltre, secondo l’intelligence statunitense, la Russia ha inviato in Ucraina il primo gruppo di soldati reclutati dopo una parziale mobilitazione. Si tratta di un “piccolo gruppo” di reclute dei 300mila soldati che il Cremlino intende mobilitare per affrontare la controffensiva. L’Ucraina ha denunciato questo venerdì che un attacco missilistico russo ha colpito un convoglio di veicoli che trasportano civili ucraini nella provincia di Zaporizhia (sud del Paese), provocando almeno 23 morti e 28 feriti, secondo il governatore regionale.

“Il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro un convoglio umanitario civile in partenza dal centro regionale. Le persone facevano la fila per uscire nel territorio temporaneamente occupato, per andare a prendere i loro parenti, per portare aiuto”, ha aggiunto Starukh in un messaggio sul suo account Telegram. “Ci sono morti e feriti. Membri del personale di emergenza, medici e tutti i servizi competenti stanno attualmente lavorando sulla scena [dell’attacco]. Finora si conoscono 23 morti e 28 feriti.

“Bruciate all’inferno, maledetti mascalzoni!”, ha aggiunto Starukh in un altro messaggio su questo social network.Un testimone ha spiegato all’agenzia Reuters di aver visto almeno 12 corpi, quattro dei quali all’interno di auto, e che un missile ha lasciato un grande cratere nel terreno tra due file di veicoli. L’impatto ha sollevato una nuvola di polvere e fatto cadere frammenti di schegge sui veicoli.

