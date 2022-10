Beatrice Borromeo, che titolo di studio ha? Un orgoglio italiano

Beatrice Borromeo, impossibile non amarla, è una delle donne italiane più belle ed affascinanti, infatti, grazie alla sua bellezza è riuscita ad ottenere un grande successo anche nel mondo della moda. Di lei non si può dire che è la classica bella che non balla, infatti, è anche una ragazza molto colta.

Sapete che titolo di studio ha? E’ veramente un orgoglio italiano. In pochi, conoscono questo dettaglio della sua vita privata. Beatrice Borromeo, oltre ad essere di una bellezza spaziale è anche molto intelligente: scopriamo che studi ha conseguito.

Beatrice Borromeo è una delle giovani donne più in vista del nostro Paese, non solo per via del suo nome importante nome nobiliare, ma anche per la sua importante carriera nel mondo della moda. Nel corso della sua vita, ha raggiunto degli obiettivi incredibili, tutto grazie ai suoi enormi sacrifici, infatti, la bellissima ex modella ha studiato molto per arrivare così in alto.

Malgrado la sua giovane età ha già vissuto davvero tante esperienza, infatti, ha svolto diversi lavori, come modella, giornalista e scrittrice. Ricordiamo che lei proviene da una famiglia nobiliare molto importante, inoltre, ha attirato l’attenzione del pubblico a causa del suo sfarzoso matrimonio con un uomo, anche lui dal sangue blu.

Beatrice Borromeo: carriera e vita privata

Beatrice Borromeo è un’ex modella, giornalista, conduttrice italiana dalle origini nobiliari. Lei proviene da una delle più antiche famiglie italiane, infatti, è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo, Conte di Arona e della Contessa Paola Marzotto.

Sin da piccola, ha sempre amato il mondo della moda. A 15 ha iniziato a lavorare come modella per brand importanti. La sua prima sfilata in passerella è stata a Roma per il famoso e prestigioso marchio, Chanel. Ma nel corso della sua vita, la sua carriera ha subito diversi cambiamenti, infatti, ha studiato per diventare una giornalista e scrittrice di successo.

La sua bellezza incanta tutti, ma lei è una donna molto intelligente e colta. Ha studiato nelle migliori scuole, ottenendo dei risultati incredibili, rendendo orgogliosi non solo i suoi genitori, ma anche gli italiani. Sapete che titolo di studio ha? Scopriamolo insieme.

Beatrice Borromeo, che titolo di studio ha? Incredibile

Oltre ad essere una modella di successo, Beatrice Borromeo ha dato spazio anche ad altro. Ha sempre cercato di dare il massimo in ogni cosa e di dimostrare di potercela fare anche in altri percorsi, come in quello della scuola.

La figlia di Carlo Ferdinando Borromeo, dopo il diploma al Liceo classico Giovanni Berchet di Milano, una scuola pubblica, ha conseguito una laurea all’Università Luigi Bocconi in Scienze giuridiche.

Per la sua tesi, ha deciso di trattare un tema molto importante, ovvero, i tempi dei processi in Italia. Negli anni a seguire, ha anche fatto un master in Giornalismo e Politica internazionale alla Columbia University di New York. Insomma, un percorso di studio davvero notevole che ha reso orgogliosi i suoi genitori ma anche i suoi sostenitori.