Camilla Parker, avete mai visto la sorella minore? È uno splendore | FOTO

La Regina consorte del Regno Unito, Camilla ha una sorella minore molto legata a lei e anche molto bella.



Dopo la morte della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, tutti i riflettori sono puntati sul nuovo Sovrano del Regno Unito, Re Carlo III e su sua moglie Camilla Shand.

La donna, dopo essersi legata in matrimonio all’ex principe Carlo è diventata automaticamente principessa di Galles e adesso dopo la salita al trono di suo marito è diventata Regina consorte.

Camilla Parker: da “amante” a Regina consorte

Un titolo che ha fatto storcere il naso a molti sudditi dato che prima del matrimonio con Camilla, l’attuale Re Carlo è stato sposato con l’amatissima Diana Spencer con il quale si è separato nel 1996.

Stando ai fatti che sono emersi nel corso di tutti questi anni, uno dei motivi per cui Carlo si è separato dalla scomparsa Lady Diana è stato proprio per via della presenza di Camilla al suo fianco come terzo incomodo.

Infatti la relazione tra lui e la sua attuale moglie è sempre stata discussa e poco accettata nel Regno ma finalmente, i due nel 1999 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, dato che anche Camilla ha divorziato nel 1995 da suo marito, Andrew Parker Bowles.

Così, il prossimo 6 maggio 2023, giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, anche Camilla, verrà incoronata e diventerà a tutti gli effetti la nuova Regina consorte del Regno Unito.

La donna ha avuto il benestare della Regina Elisabetta II stessa che prima della sua dipartita ha assegnato alla donna, il titolo di Regina consorte quando lei sarebbe passata a miglior vita.

Ma Camilla al suo fianco, oltre i suoi amatissimi figli, ha avuto sempre la presenza di una donna molto speciale per lei. Stiamo parlando di sua sorella minore Annabel Elliot la cui differenza d’età è soltanto di 18 mesi.

Chi è la sorella di Camilla Parker?

Le due donne sono legatissime e il loro rapporto è cresciuto dopo la morte del loro fratellino Mark, attivista e uno dei più famosi scrittori di narrativa di viaggi, scomparso nel 2014 a seguito di un incidente avvenuto a New York.

Camilla e Annabell hanno condiviso tantissimi momenti insieme a partire dalle scuole elementari che hanno frequentato assieme condividendo anche i momenti di divertimento durante i corsi di equitazione.

Tra le due c’è sempre stato un rapporto confidenziale e molto amichevole, che va oltre al semplice legame di sangue nonostante le vicende della vita le hanno portato a vivere due vite completamente diverse.

Camilla, negli anni passati è stata vista come la presenza ingombrante a Buckingham Palace e solo negli ultimi anni è riuscita a conquistare una parte del popolo del Regno Unito che sembra essersi affezionato a lei.

Annabel, invece nel 1972 si è sposata con Simon Elliot un uomo con il quale ha avviato assieme a lei un’attività di antiquariato e di interior design e che secondo alcuni tabloid è decollata nel momento in cui la donna è stata nominata decoratrice e interior design principale del Ducato di Cornovaglia.

Questa decisione ha fatto storcere il naso a molta gente dato che ha trovato l’affidamento dell’incarico una sorta di favore famigliare dato che prima della morte della Regina Elisabetta II, il titolo di duca e di duchessa di Cornovaglia era proprio di Carlo e Camilla.

Inoltre, secondo alcuni biografi della famiglia reale, pare che Camilla si sia rifugiata con i suoi figli proprio a casa di sua sorella Annabell nel periodo in cui si era separata da suo marito Andrew Parker Bowles e aveva cominciato la relazione con Carlo.

La complicità tra sorelle ha fatto si che Annabell fosse presente in tutte le fasi della vita della Regina consorte a tal punto che sia lei che suo marito spesso sono stati avvistati agli eventi ufficiali assieme ai collaboratori dell’attuale Re del Regno Unito e di Camilla.