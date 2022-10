Allegri sorride: Pogba e Chiesa pronti al rientro

By

La vittoria ottenuta nel derby contro il Torino è stata una boccata d’ossigeno per la Juventus, contro i granata Allegri ha perso Bremer per infortunio ma può sorridere, Chiesa e Pogba sono finalmente vicini al ritorno in campo



Nel giorno in cui il J-Medical fa registrare l’ennesimo problema muscolare con l’infortunio di Gleison Bremer, Max Allegri torna a sorridere, Paul Pogba e Federico Chiesa infatti sono pronti a tornare in campo con il francese che potrebbe scendere in campo già nella sfida di martedì prossimo contro il Benfica.

Dopo l‘infortunio al menisco subito a fine luglio il numero 10 aveva inizialmente optato per una terapia conservativa, l’intervento chirurgico è stato poi inevitabile ed ha prolungato i tempi di recupero inizialmente previsti.

In questi giorni l’ex centrocampista del Manchester United tornerà gradualmente ad allenarsi con la squadra con l’obiettivo di entrare nella lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Benfica.

Diversa la situazione legata a Federico Chiesa, l’esterno azzurro ha subito un intervento dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ma già da qualche giorno ha ripreso a tutti gli effetti ad allenarsi con il resto del gruppo.

Pogba e Chiesa pronti al rientro, più qualità per la Juventus

“Abbiamo commesso troppi errori tecnici”, Max Allegri ripete spesso questa frase al termine delle partite della sua Juventus.

In questo inizio di stagione i bianconeri hanno dimostrato di avere pochissima qualità di palleggio con pochi calciatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.



Il ritorno in campo di Pogba non risolverà tutti i problemi di casa Juventus ma con il francese anche Paredes e Locatelli alzeranno il proprio rendimento e tutta la squadra ne potrà beneficiare.

Il numero 10 è un calciatore con caratteristiche uniche all’interno della rosa di Allegri ed in Serie A ha già ampiamente dimostrato di poter fare la differenza.

Il “Polpo” si troverà una qualificazione agli ottavi di Champions League ormai compromessa ma già con il Benfica proverà a risollevare una Juventus disastrosa fin qui in Europa.

Se il francese può aumentare la qualità nel palleggio, Federico Chiesa è sicuramente il giocatore in grado di aggiungere gol e vivacità all’attacco.

Il numero 7 è tornato ad allenarsi con il gruppo ed in settimana sarà il protagonista di un’amichevole organizzata dalla società alla Continassa proprio per testare la condizione fisica dell’ex Fiorentina.