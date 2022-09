“Prima di Noemi c’era lei”, clamoroso scoop: salta fuori la prima amante di Totti | FOTO

Si parla ancora della vicenda tra Ilary Blasi e Francesco Totti, soprattutto dopo la sconvolgente intervista rilasciata da lui al Corriere della Sera. In più ci si mette anche Fabrizio Corona a lanciare sui social alcuni indizi su possibili tradimenti passati. Ecco la nuova bomba lanciata dall’ex paparazzo.

Il gossip impazza sulla vicenda che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, due nomi che quest’estate hanno popolato le copertine di riviste e di siti web, a causa dell’annuncio della loro separazione ufficiale dopo vent’anni.

Le indiscrezioni si sono susseguite giorno dopo giorno, ma Totti ha rilasciato un’intervista con la sua verità e ora il caos si sta scatenando. Infatti, entra in campo Fabrizio Corona che ha pubblicato una foto sconvolgente, che ritrae la prima amante di Totti…sarà vero?

Ecco chi era la prima (presunta) amante di Francesco Totti

Tradimenti, orologi rubati, parole forti e incomprensioni: tutto questo fa parte della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una decisione che a quanto pare era nell’aria già da quasi un anno, come ha confessato proprio l’ex campione della Roma.

In queste ore, spunta fuori un nuovo altarino, svelato da Fabrizio Corona, che qualche giorno fa aveva già annunciato che avrebbe parlato finalmente di tutto quello che sa sulla coppia vip.

L’ex re dei paparazzi, infatti, ha sganciato la prima bomba, ovvero la foto della presunta precedente amante di Totti, che sarebbe venuta prima di Noemi Bocchi, l’attuale fiamma dell’ex calciatore.

Corona ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede una foto sgranata di una ragazza, bionda con capelli lisci e lunghi, che entra in un’auto nera.

Secondo la didascalia della storia si chiama Martina e sarebbe il primo dei tanti tradimenti di Totti a Ilary, o almeno così suppone Fabrizio Corona. Non si sa molto di questa immagine, né dove sia stata scattata e né quando: l’immagine potrebbe risalire a molto tempo fa e sarebbe solo la prima di tante immagini che Corona avrebbe in archivio.

Fabrizio Corona senza freni: pronto a fare la guerra a Ilary e Totti

Il passato di Corona con l’ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti è molto burrascoso: questo l’abbiamo visto anche in diretta tv nel 2018, quando Ilary e l’ex paparazzo ebbero un confronto acceso al Grande Fratello Vip.

Ieri, Corona continua a parlare della vicenda su Instagram, dicendo: “Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose. La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente”.

Fabrizio Corona ammette di sapere da anni dei loro tradimenti e che, pian piano, butterà fuori tutto quello che sa, a quanto pare corredato da foto e immagini che testimoniano la presunta infedeltà di entrambi.

Né Totti Nè Ilary al momento hanno commentato pubblicamente l’atteggiamento battagliero di Corona, che a quanto pare è totalmente deciso a creare ancora più caos attorno a questa vicenda ormai sotto i riflettori.

Non resta che attendere se ci saranno risvolti e se l’ex coppia agirà contro di lui, cercando di fermare questa corsa al gossip pazzo e selvaggio.