Tappi di sughero, non buttarli: perché dovresti metterli nelle tue piante

Avete mai pensato di mettere i tappi di sughero nelle piante? Il metodo è rivoluzionario e il giardino ringrazierà per questo bellissimo regalo.

Chi ha un giardino a disposizione in casa propria è veramente fortunato, anche quando non si possiede il classico pollice verde. Arricchire questi spazi con piante e fiori è sicuramente un must, ma è necessario fare in modo che restino sane e rigogliose in tutte le stagioni dell’anno. Parlando espressamente di piante, queste dovranno essere controllate e messe a terra da un giardiniere professionista – per maggiore sicurezza – per poi usare dei piccoli trucchi come quello dei tappi di sughero. Non lo conoscete? Ve lo spieghiamo di seguito.

Tappi di sughero: chi li ha inventati?

Prima di scoprire come usare i tappi di sughero per le piante, in pochi sanno che questi veniva già utilizzati nel V secolo a.C. dai Greci. Si erano inventati questi piccoli oggetti al fine di preservare cibi e altro all’interno dei contenitori. Una abitudine che si deve per puro caso quando – 2500 anni fa – sono state comprese le proprietà dell’albero da sughero.

Non solo isolamento termico, ma anche l’estrema capacità di sigillare i vari recipienti/bottiglie. Poi è praticamente indistruttibile e regalano una impermeabilità di altissimo livello. Nel XVII secolo in Francia si diffonde l’abitudine di usare i tappi di sughero per vini e champagne: Pierre Dom Pérignon ha sperimentato il loro utilizzo per imprigionare le bollicine e rendere il vino ancora più buono.

Tutto questo si deve, ancora oggi, alla corteccia di sughera con struttura e composizione chimica dell’albero del tutto naturale. Uno dei suoi punti di forza è l’essere ermetico grazie alla sostanza organica chiamata suberina.

È ideale perché incapace di trasmettere sapori sgradevoli, sostanze nocive ed è completamente insolubile. Non solo, la sua elasticità consente di essere completamente aderente al collo della bottiglia con una durata di oltre 20 anni a tenuta perfetta.

Tappo di sughero per le piante: il metodo innovativo

Siamo abituati ad usare i tappi di sughero per sigillare le bottiglie di vino e champagne. Tuttavia i giardinieri hanno scoperto un ottimo metodo per le piante, soprattutto per chi desidera averle sempre belle in ogni stagione dell’anno.

Prendersi cura del proprio spazio green e outdoor è importante, anche se le cose a cui fare attenzione sono veramente tantissime. Dall’estate che è il momento in cui piante e fiori sono nel vivo del processo, sino all’inverno dove il freddo potrebbe intaccare loro e rovinarle.

Innaffiare, nutrire, contrastare gli attacchi dei parassiti e comprendere quale sia la posizione ideale in ogni stagione dell’anno. E quindi un tappo di sughero come potrebbe essere utile?

Non lo sa praticamente nessuno, ma questo oggetto naturale è ideale per la cura del giardino. Basterà conservare il tappo di sughero del vino o spumante, spezzettarlo completamente e posizionarlo dentro il terreno.

A questo punto, i pezzi di sughero si decompongono nutrendo naturalmente la pianta e il suo terreno contrastando anche la formazione della muffa. È sicuramente una pratica non usuale, ma i giardinieri la consigliano soprattutto per non usare i prodotti chimici e i conservanti.

Terreno, giardino e portafoglio ringrazieranno.