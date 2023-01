Bastoncini di legno, mettili a bollire: sensazionale quel che esce fuori poco dopo

Bastoncini di legno, mettili a bollire: ecco che cosa esce fuori poco dopo. Siamo sicuri che anche tu rimarrai a bocca aperta.

Se hai a disposizione dei bastoncini di legno aspetta a buttarli: mettili a bollire e scopri che cosa succede. Questa scoperta sensazione ti farà rimanere senza fiato.

Quando l’arte del fai da te si rivela utile

Tutto ciò di cui disponiamo, ciò che conserviamo in casa o che reputiamo talvolta inutile, può rivelarsi invece una scoperta sensazionale. Anche ciò che magari butteresti dopo il suo utilizzo, per esempio i bastoncini di legno tipici dei ghiaccioli, potrebbe invece servirti per qualcosa di straordinario.

Quante volte in estate avrai consumato i freschissimi gelati di ghiaccio? Talvolta sono l’unico rimedio contro l’arsura estiva o magari li avrai acquistati in confezioni al supermercato e dopo averli consumati ti sarai ritrovato con le buste piene di questi bastoncini di legno.

La prima cosa che ti salta in mente, ovviamente, è quella di buttarli. E se ti dicessimo che invece potresti riutilizzarli? Tante le persone che hanno fatto una scoperta sensazionale: prova a bollirli e vedi che cosa succede. Siamo sicuri che anche tu rimarrai a bocca aperta.

Se hai dei bambini, poi, fare questa pratica si rivelerà non soltanto utile ma anche una cosa super divertente. Sei pronta a scoprire a che cosa possono servirti i classici bastoncini di legno?

Bastoncini di legno: mettili a bollire e vedi cosa succede

Lo sappiamo, anche tu ti sarai ritrovato, soprattutto in estate, con le buste piene dei bastoncini di legno tipici dei ghiaccioli. Se fino ad adesso li hai buttati, ora che leggerai questo articolo siamo sicuri che non lo farai più.

Prova a bollirli: ciò che succederà è qualcosa di straordinario. Se hai dei bambini puoi realizzare questo esperimento insieme a loro: si divertiranno davvero un mondo! Il procedimento è molto semplice.

Procurati una decina di bastoncini di legno e mettili in una pentola piena di acqua bollente. Lasciali in ammollo all’incirca per un’ora: vedrai che essi diventeranno flessibili al punto da piegarsi ma senza spezzarsi.

Una volta che si saranno ammorbiditi, disponili in un bicchierino, piegati in modo che assumeranno la forma del polso. Lasciali asciugare al sole per una giornata intera et voilà! Con grande sorpresa di grandi e piccini, avrai creato dei carinissimi braccialetti!

Ora che sono pronti, donali ai tuoi bambini e lascia che si divertano a decorarli o attaccare su di essi gli stickers. Hai visto che cosa carina si può creare con dei semplici bastoncini di legno? Si tratta di un’idea sicuramente facile e divertente, soprattutto per intrattenere i più piccolini.

Ma non è tutto. Abbiamo per te anche altre idee carine che puoi realizzare con i bastoncini di legno, per esempio, puoi creare un simpatico portapenne. Anche in questo caso, il procedimento è molto semplice.

Procurati un rotolo di carta igienica e inizia a foderarlo con i bastoncini dei ghiaccioli attaccando colla a caldo o colla stick. Lascia asciugare per qualche minuto e poi decora con gli acquerelli o come più ti piace.

E ad una cornice con i bastoncini di legno ci avevi mai pensato? Anche questo lavoretto farà divertire sicuramente i tuoi bambini. Ti basterà unire le stecche dei ghiaccioli in modo da creare un quadrato, all’interno del quale andrai a posizionare la tua foto preferita.

Se invece sei una amante del fai da te e ti piacciono le sfide più impegnative, sappi che con i bastoncini dei ghiaccioli potresti creare addirittura un portagioie con tanto di coperchio per custodire i tuoi preziosi o semplicemente un espositore per i tuoi pendenti.

Un’altra idea che ti diamo è quella degli addobbi natalizi: divertiti a creare fiocchi di neve con i bastoncini dei ghiaccioli da appendere poi sul tuo albero come decorazione. Visto come un semplice oggetto può diventare utilissimo?