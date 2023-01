La stagione dei premi a Hollywood continua, con i Critics Choice Awards 2023 che hanno premiato i film e le serie tv miglio dell’anno passato secondo la critica. Ecco tutti i premi assegnati.

Dopo i Golden Globes, c’è stata una grandissima serata per il cinema e il piccolo schermo, ovvero i Critics Choice Awards 2023, i premi assegnati dalla critica.

Dopo gli Oscar, questi sono dei premi importantissimi per chi lavora nel settore cinematografico e ieri sono stati premiati tantissimi successi del 2022, tra cui anche attori molto apprezzati. Ecco i premi.

I premiati ai Critics Choice Awards 2023

Arrivata alla loro 28esima edizione, i Critics Choice Awards 2023 sono stati celebrati ieri sera, con tantissime sorprese ma anche molti riscatti.

Tra le nomination come miglior film per i premi della critica, ha primeggiato Everything Everywhere All at Once, la pellicola di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che ha ricevuto 14 nomination e il premio come Miglior Film, Miglior regista, Miglior sceneggiatura originale e anche Miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan.

Grande riscatto, già avuto in tantissimi festival come quello di Venezia, per Brendan Fraser che vince come miglior attore per The Whale, che lo mette in lista come uno dei favoriti per la vittoria dell’Oscar quest’anno.

La migliore attrice, invece, è Cate Blanchett che vince per la sua interpretazione nel film Tàr, scritto e diretto da Todd Field.

Dopo il Golden Globes, invece, Angela Basset vince anche qui come Miglior attrice non protagonista, per il film Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

Inaspettata la vittoria come Miglior Cast Corale a tutti gli attori di Glass Onion, secondo capitolo della saga mistery Kinives Out, ora disponibile su Netflix.

Altri premi importanti per quanto riguarda il cinema, sono stati quelli consegnati da due attrici sul palco: Michelle Pfeiffer ha premiato Jeff Bridges con il Lifetime Achievement Award, mentre Kate Hudson ha consegnato il SeeHer Award a Janelle Monáe.

I premi ai progetti tv

Ai Critics Choice Awards vengono premiate anche le serie tv e i prodotti per il piccolo schermo, come quest’anno.

Nel 2023 escono vittoriosi Abbott Elementary, serie disponibile su Disney+, che si aggiudica il premio come Miglior Serie Commedia, mentre Better Call Saul vince come Miglior Serie Drammatica.

Sempre per questa serie acclamata da pubblico e critica, Bob Odenkirk ha vinto come Miglior Attore in una serie drammatica.

Ancora una volta Zendaya primeggia tra i nomi più apprezzati, stavolta per la sua interpretazione in Euphoria, la seconda stagione, come Miglior Attrice in una serie drammatica.

Allen White, protagonista di The Bear, porta a casa invece il premio come, meMiglior Attore in una serie commediantre la migliore attrice Jean Smart per lo show Hacks.

Da ricordare anche Daniel Radcliffe (l’ex Harry Potter) che vince come Migliore interprete in una miniserie per l’interpretazione in Weird: The Al Yankovic Story.

Jennifer Coolidge, dopo la vittoria ai Golden Globes vince anche stavolta per la serie The White Lotus, come Miglior attrice, mentre Amanda Seyfried vince come Miglior interprete per una miniserie, come protagonista di The Dropout.