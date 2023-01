By

Dopo 5 anni di assenza nel mondo dello spettacolo, Kevin Spacey torna in pubblico a Torino oggi per ricevere un premio speciale, ma in corso ci sono ancora i processi contro di lui. Ecco cosa ha detto.

Kevin Spacey ha fatto molto parlare di sé negli ultimi anni: accusato di molestie da diverse persone, è dal 2017 che è sotto processo e ancora oggi, proprio in questi giorni, deve rispondere alle accuse in tribunale.

Ma tra un’udienza e un’altra, l’attore è arrivato a Torino, per ricevere un premio alla carriera e per tenere una masterclass presso il Museo Nazionale del Cinema. Ecco cosa ha detto oggi dopo l’incontro.

Kevin Spacey è a Torino: i suoi commenti sulle accuse di molestie

Oggi, 16 gennaio, Kevin Spacey è stato ospite al Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove ha ricevuto un premio alla carriera.

Inoltre, il due volte vincitore dell’Oscar ha tenuto una masterclass, dopo la proiezione di American Beauty, uno dei film di maggior successo con lui protagonista.

L’attore sappiamo bene che è diventato una figura molto controversa ad Hollywood: dal 2017 è sotto processo per diversi episodi di cattiva condotta sessuale, accusato di molestie.

Dopo l’evento, Kevin Spacey ha incontrato i giornalisti che ovviamente gli hanno chiesto dei processi, delle accuse e di come sta vivendo la sua vita in questi anni.

L’ex star di Hollywood ha risposto, come riporta il Corriere della Sera:

Non mi sono mai nascosto, la mia vita è andata avanti, non ho vissuto in una grotta. Sono andato al ristorante, ho visto amici, ho anche lavorato.

Infatti, Kevin Spacey ha lavorato proprio in Italia, a Torino, quando lo scorso anno è stato scelto dal regista Franco Nero per il film “L’uomo che ha disegnato Dio”.

Nonostante quest’apparizione pubblica sia stata criticata da molti, Kevin Spacey ha tenuto il suo incontro e ha ricevuto il suo premio senza intoppi, tra una videochiamata e l’altra con il tribunale di Londra.

Il processo all’attore: a che punto siamo

In questi giorni di soggiorno a Torino, Kevin Spacey non ha potuto lasciare da parte i suoi impegni con il tribunale.

Infatti, l’attore si è collegato in video con il tribunale Southwark Crown Court di Londra, dove ha dovuto rispondere ancora una volta alle accuse di molestie sessuali.

Quest’udienza in particolare riguardava una seconda serie di accuse, arrivate contro di lui lo scorso novembre.

Parliamo di tre reati di aggressione e molestie, tre reati di violenza sessuale e un reato per induzione a compiere attività sessuali senza consenso.

La persona che ha denunciato Spacey è un uomo che ha raccontato di alcuni episodi, che sono accaduti dal 2001 al 2004.

Durante quest’ultima udienza, Kevin Spacey si è dichiarato non colpevole, seguito dal suo avvocato.

Ma la star di House of Cards deve rispondere di altre accuse, una prima serie, che sommate a queste “nuove” arrivano a ben 12 capi d’accusa.

Al momento, sappiamo che il Premio Oscar sarà processato nel Regno Unito ancora una volta il prossimo 6 giugno, un processo che dovrebbe durare più di un mese, anche se le tempistiche potrebbero variare.