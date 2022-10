Il brigadiere Antonio Milia avrebbe sparato al comandante di stazione, il luogotenente Doriano Fuceri, uccidendolo.

Dopodiché si è barricato in caserma, dove è rimasto per diverse ore, fino a che questa mattina all’alba non è intervenuto il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, che ha liberato gli ostaggi e fermato Milia. Liberi e illesi gli ostaggi che si trovavano in caserma.

Asso: carabiniere uccide un collega e si barrica in caserma

Ha sparato al suo comandante, poi si è barricato in caserma con altri ostaggi. La vittima è il luogotenente Doriano Fuceri. Questa mattina all’alba il blitz del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, che ha fatto irruzione nella caserma di Asso, provincia di Como, liberando gli ostaggi.

I militari hanno rinvenuto il corpo senza vita del luogotenente Fuceri, mentre Antonio Milia – il carabiniere che ha fatto fuoco – è uscito dalla caserma barcollando. Gli altri ostaggi sono stati liberati. Nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.