“Basta, mi prendo una pausa”, Cristel Carrisi: l’addio che non si aspettava nessuno

Per i personaggi del mondo dello spettacolo non è sempre tutto rose e fiori: lo sa bene Cristel Carrisi che, purtroppo tempo fa, ha dovuto prendere una decisione molto importante che ha sconvolto i suoi fan. Non è stato facile, ma ha dovuto farlo. Ecco cosa è successo.

Una vita sotto i riflettori è stata quella di Cristel Carrisi, terza figlia di Albano Carrisi e Romina Power, una delle ex coppie dello spettacolo più amate di sempre. Cristel oggi ha 36 anni ed è felicemente sposata, ma nella sua vita ha dovuto prendere delle decisioni molto importanti.

Dopo una breve carriera nel mondo dello spettacolo, la figli di Albano e Romina è scomparsa dai radar, ma cosa è successo? Ha dovuto lasciarlo definitivamente, questo è certo. Ecco cosa sappiamo.

Cristel Carrisi gli dice addio: una decisione difficile ma necessaria

Essere figlia d’arte non è semplice e lo sa bene Cristel Carrisi, che per tutta la vita è stata all’ombra di due genitori un po’ ingombranti, ovvero Albano Carrisi e Romina Power.

Nonostante questo, Cristel ha sempre voluto intraprendere una carriera sua nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi tv nel tempo. Inoltre, ha anche una vena musicale molto spiccata, infatti ha inciso anche due album tra il 2005 e il 2010.

È apparsa diverse volte in tv, anche insieme al papà Albano nel programma “55 passi nel sole”, per festeggiare l’anniversario di carriera del cantante.

Per un periodo, poi, Cristel Carrisi è stata anche molto attiva sui social, questo fino al 2020. Il suo profilo Instagram, infatti, contava diverse migliaia di follower, ai quali piacevano molto i suoi contenuti.

Ma a un certo punto, Cristel ha dovuto prendere la dolorosa decisione di uscire dai radar, sparendo dai social e lasciando il suo profilo inattivo ormai da due anni.

Cosa sarà accaduto di tanto grave per farle prendere una decisione del genere, così drastica? In molti parlavano di una crisi col marito, Davor Luksic, ma i due stanno ancora insieme. Allora cos’è successo?

I motivi dell’addio a Instagram: “Voglio una pausa”

In un mondo in cui, ormai, i social network sono il nostro pane quotidiano, sembra strano vedere come una star possa decidere di oscurare i suoi profili, sparendo dai radar degli utenti.

È così, invece, che ha fatto Cristel Carrisi, la figlia di Albano e Romina. Lei ha deciso di non pubblicare più post pubblici tramite il social network e i motivi sono molto chiari.

Infatti, è stata proprio lei in un’intervista rilasciata poco dopo l’accaduto a spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a questo.

Cristel ormai postava foto solo in cerca di conferme, per vedersi bella e meglio di qualcun altra, proprio come la maggior parte delle persone fa. Così ha deciso di prendersi una pausa dalla “televendita che è diventato Instagram”, tornando alla vita reale.

Qualcuno ha anche scoperto che Cristel ha un profilo privato, che utilizza seguita da pochissime persone intime, infatti è impossibile che qualcuno venga accettato tra i suoi follower.

Sicuramente, per lei è stata una giusta decisione che le permette anche di essere più serena con sé stessa.

Di seguito, l’ultimo messaggio ai follower prima di lasciare Instagram:

Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo.” Bene, “oggi” è arrivato. Postavo foto in cerca conferme: sono f…a, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram.

Oggi, Cristel studia all’Università di Harvard e recentemente ha anche ricevuto una menzione d’onore da parte del rettore del prestigioso istituto. Sembra anche che la ragazza voglia diventare ricercatrice, continuando la carriera accademica.