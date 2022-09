Monza: giovane presa per il collo e violentata, arrestato l’aggressore

Un altro episodio di violenza grave in Italia: una ragazza di 26 anni è stata strattonata per strada da un uomo, che l’ha molestata. Le autorità sono riuscite a fermare subito l’aggressore, dopo aver sentito le grida della giovane.

L’ennesimo episodio di violenza da parte di un uomo nei confronti di una donna: succede a Monza, quando una ventiseienne è stata aggredita da un uomo durante la giornata di lunedì.

L’aggressore è stato arrestato poco dopo, per fortuna alcune volanti della Questura sono accorse prima possibile al suono delle grida della giovane ragazza.

Monza: molestata una ragazza da un uomo in strada

Un episodio scioccante, accaduto in pieno giorno a Monza, precisamente in via Pavoni, intorno alle 12. Non di notte, non in una zona isolata, ma in centro durante le ore del giorno più vive.

Una ragazza, 26 anni, stava parlando al telefono con una sua amica, quando all’improvviso si è sentita presa da un braccio violentemente. Era un uomo, 26 anni anche lui, origini marocchine, che l’ha spinta contro una ringhiera, l’ha presa per il collo e ha cominciato a palpeggiarla sulle parti intime.

La ragazza ha urlato fortissimo, tanto da attirare l’attenzione di due volanti della Questura, che l’hanno soccorsa e sono riusciti anche a prendere l’aggressore, arrestandolo.

Lo stupratore, prima di tentare la fuga, ha anche insultato la giovane, nel tentativo di violentarla. La vittima è sotto shock e contusa, ed è stata portata all’ospedale più vicino per controlli, dove le hanno dato 15 giorni di prognosi. Inoltre, la ragazza ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’uomo, alla Procura della Repubblica di Monza.

Un altro episodio di violenza, l’ennesimo di tanti

Da quanto emerso poi dalle indagini, l’uomo aveva già dei precedenti penali, domiciliato in città e in attesa della definizione del procedimento di emersione, al momento sospeso per via di alcuni reati registrati in passato.

Un altro episodio che si aggiunge ai migliaia che si sentono ogni giorno in Italia: il problema della violenza sessuale e della violenza fisica è un tarlo che attanaglia il nostro Paese.

Purtroppo sono ancora tantissimi i casi che si succedono in ogni luogo, una questione che non va presa sottogamba, ma che i cittadini guardano come uno dei punti più urgenti da risolvere dal governo.