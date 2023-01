Basta a capelli che si spezzano, cadono e alla forfora con questo rimedio naturale

Avere dei capelli sani e lucenti è l’obbiettivo di molti. Purtroppo, però, la forfora e la debolezza sono dietro l’angolo. Vediamo come aggirare il problema.

Non sempre, utilizzando i prodotti cosmetici giusti, i nostri capelli riescono ad essere come vorremmo. Per fortuna, esiste un rimedio naturale imperdibile. Vediamo quale.

Capelli che problema!

Quanto è importante avere i capelli sempre in ordine? Tanto, sia per gli uomini che per le donne. Eppure, anche se si utilizzano i prodotti cosmetici che crediamo essere giusti, non sempre riusciamo ad ottenere dei capelli come vorremmo. Poi, subentrano altri problemi: capelli che si spezzano, forfora, caduta sono tutti dietro l’angolo. I capelli che cadono e si spezzano, spesso, sono dovuti ai cambi stagionali. Ci hai fatto caso che la maggior parte dei capelli cade in autunno?

Per quanto riguarda la forfora, invece, può essere provocata dalla cute troppo secca. La cute può seccarsi utilizzando dei prodotti per la cura dei capelli sbagliati, troppo aggressivi, o dei lavaggi troppo frequenti. Per fortuna, se i problemi non sono troppo gravi o patologici, si può ovviare a questi problemi per la propria chioma utilizzando un rimedio naturale, con un ingrediente che è facilmente trovare all’interno delle nostre cucine. Il suo uso sui capelli ti stupirà.

L’ingrediente naturale da usare

Non immaginerai mai che le cipolle possono essere utilizzate per rendere sani e splendenti i propri capelli. Le cipolle ti aiuteranno a contrastare la caduta, i capelli deboli che si spezzano e persino la forfora.

Ciò è dovuto al fatto che la cipolla contiene al suo interno lo zolfo. Quest’ultimo, permette ai capelli di incrementare la loro produzione di collagene. Sul cuoio capelluto aumenta anche la circolazione sanguigna e, di conseguenza, i bulbi proliferano maggiormente. La chioma, in poco tempo, ritroverà la sua salute. Inoltre, cresceranno più velocemente.

Per ottenere tutti questi benefici, dovrai tagliare tre cipolle con tutta la buccia e porle all’interno di un barattolo in vetro. Alle cipolle dovrai aggiungere 9 spicchi di aglio sbucciato che contiene minerali e vitamine. In questo modo, previene la caduta dei capelli, rinforzando i follicoli. Dona ai capelli un aspetto più vivo, lucente e sano. Aggiungi, poi, anche 250 ml di olio d’oliva. L’olio aiuterà a sanare le punte spezzate.

Tutti questi ingredienti, posti nel barattolo, vanno avvolti in un asciugamano e poi in una pentola. Poi, sommergi tutto con l’acqua. Poi, accendi il gas e fai cuocere a fuoco medio. Nel momento in cui inizia a bollire, bisogna spegnere. La cottura va fatta a fuoco basso per 20 minuti. Lascia raffreddare e chiudi il barattolo.

Questo dovrà essere conservato in un luogo fresco e asciutto per 21 giorni trascorsi i quali dovrai filtrare il liquido che applicherai sulla cute con le dita. Poi avvolgi la chioma con la pellicola per tutta la notte. Vedrai subito la differenza quanto a lucentezza ed idratazione.