“Mi mancherà terribilmente”, giorni tristi a Windsor: il lutto a casa Middleton

Gli eventi avversi della vita, purtroppo, non risparmiano proprio nessuno, neanche le celebrità e le famiglie reali. Di recente, infatti, la famiglia di Kate Middleton è stata colpita da una perdita inaspettata che, come sempre in questi casi, è fonte di grande dolore.

La vita, in un certo senso, è l’insieme di tutte le esperienze che siamo chiamati ad affrontare. Alcune di esse sono bellissime, creano ricordi meravigliosi e lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore; altre, invece, ci fanno soffrire, e non c’è altro da fare che affrontare il dolore e lasciare che il tempo faccia il suo corso.

Perdere i propri cari è una realtà con la quale tutti, prima o poi, tutti siamo chiamati a rapportarci, proprio come è accaduto di recente alla principessa del Galles Kate Middleton. Lo scorso 8 settembre, infatti, abbiamo visto per la prima volta Kate affranta e commossa per la scomparsa della regina Elisabetta II, unita e partecipe al grande dolore di suo marito e di tutti i membri della famiglia reale. Negli ultimi giorni, invece, la principessa si è stretta attorno alla sofferenza di suo fratello James.

Kate Middleton, infatti, è molto legata alla sua famiglia d’origine con la quale ha sempre avuto – e ha tutt’ora – un bellissimo rapporto. Scopriamo insieme, a tal proposito, il triste episodio verificatosi solo pochi giorni fa nella famiglia Middleton.

La famiglia d’origine di Kate Middleton

Ad oggi, Catherine Elizabeth Middleton è a tutti gli effetti un membro attivo della famiglia reale britannica; attuale principessa del Galles e futura regina consorte. Prima di unirsi in matrimonio con il principe William, però, ha trascorso una bellissima infanzia con i suoi genitori, sempre in compagnia dei suoi due fratelli minori.

Kate, per chi non lo sapesse, è nata il 9 gennaio 1982 a Reading, città situata nella contea del Berkshire. I suoi genitori, Michael e Carol, si sono conosciuti quando entrambi lavoravano come assistenti di volo, ma nel 1987 crearono una loro società che si occupava della vendita di accessori per feste.

Catherine, come precedentemente accennato, è la maggiore di tre figli: nel 1983, infatti, è nata Philippa Charlotte, il cui diminutivo, però, è semplicemente Pippa. Nel 1987, invece, è arrivato James William il quale, ad oggi, è un giovane uomo di 36 anni. Non tutti sanno che James è un imprenditore di successo, proprietario di un’azienda che produce cibo per cani. Il fratello minore di Kate nutre una vera e propria passione per gli animali, motivo per il quale insieme a sua moglie, Alizée Thevenet, ne ha adottati più di uno.

La triste perdita per la famiglia Middleton

I nostri amici a quattro zampe, quando decidiamo di adottarli, diventano a tutti gli effetti membri della famiglia. James Middleton, solo tre giorni fa, è stato chiamato ad affrontare una situazione per la quale nessuno è mai pronto: la scomparsa di Ella, uno dei suoi cagnolini.

“È con grande tristezza che annuncio che la mia cara Ella è scomparsa.”

ha scritto James Middleton tramite il suo account Instagram ufficiale.

Ha raccontato che per tantissimi anni – ben 15 – la piccola gli è stata accanto in momenti bui e in quelli felici. La malattia ha travolto Ella sino a quando non si è addormentata tra le braccia di James. Il fratello di Kate ha deciso di seppellirla vicino a Tilly, così che possano essere insieme:

“Mi mancherà tantissimo e nonostante sapessi che questo giorno sarebbe arrivato, questo non rende le cose più facili”

Una perdita grande e immensa, che solo chi ha avuto un animale vicino nella propria vita può comprendere.