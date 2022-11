Asciugamani, come sbiancarli senza candeggina: usa questo rimedio naturale

Avere degli asciugamani puliti e bianchissimi è fondamentale. Ma come possiamo sbiancarli per renderli perfetti senza l’utilizzo della candeggina? Esiste un rimedio naturale per farli tornare come nuovi. Sapete come? Scopriamolo insieme, rimarrete a bocca aperta.

Gli asciugamani li utilizziamo tutti i giorni, infatti, sono veramente indispensabili perché ci permettono di asciugarla nostra pelle a seguito del normale lavaggio. Ma dopo tempo, gli asciugamani cominciano ad ingiallirsi o peggio ad ingrigirsi, diventando vecchi e usurati.

Lo sapete che esiste un metodo innovativo, naturale ed efficace per renderli bianchissimi? Ovviamente, senza usare prodotti aggressivi come la candeggina: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete i vostri asciugamani così puliti e bianchi.

Come sbiancare gli asciugamani? L’incredibile rimedio naturale

Con il passare del tempo o a causa di alcuni lavaggi sbagliati, gli asciugamani si rovinano e iniziano ad ingiallirsi perdendo il loro bianco. Per non parlare delle macchie che li distruggono ancora di più. Ma niente paura, potrete sbiancare gli asciugamani senza utilizzare la candeggina solamente con un rimedio naturale ed efficace.

La soluzione adatta a voi è senza dubbio il bicarbonato di sodio, un ingrediente che ha proprietà pulente, sbiancante e sgrassante. Basterà sciogliere 4 cucchiai di bicarbonato in una bacinella di acqua calda, immergere gli asciugamani ingialliti, lasciarli in ammollo per almeno un’ora e procedere con il lavaggio normale.

Se invece del lavaggio a mano volete usare la lavatrice, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato nel cestello e procedete con il lavaggio normale. Questo elemento è fondamentale per le vostre faccende domestiche. Ma esistono altri ingredienti che vi aiuteranno: scopriamo quali.

Ingredienti naturali per un bucato perfetto

Un altro ingrediente che vi può essere utile per sbiancare i vostri è l’aceto. Versate, mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena di acqua calda e immergete i tessuti per almeno un’ora o meglio per un’intera notte. Dovrete poi avviare un lavaggio normale. Questo elemento eliminerà anche tutti i cattivi odori.

Oppure, a mescolare 150 grammi di acido citrico e 1 l di acqua tiepida e versate il composto nella vaschetta del detersivo ad ogni lavaggio in lavatrice. Non solo renderà i vostri asciugamani bianchissimi ma pulirà e disinfetterà anche la lavatrice, rimuovendo il calcare al suo interno.

Non può mancare il limone, uno sgrassante e sbiancante naturale a tutti gli effetti. Dovrete mettere solo due fettine di limone e versatele in un litro di acqua bollente. Lasciate gli asciugamani in ammollo per almeno mezz’ora e i vostri asciugamani torneranno come nuovi. Utilizzate il succo di limone solo su asciugamani bianchi e non su quelli colorati o scuri.