Barcellona, ufficiale l’acquisto di Raphinha!

Si è sbloccato definitivamente il calciomercato estivo del Barcellona che in pochi giorni ufficializza i primi due rinforzi per la prossima stagione, Franck Kessie dal Milan e, soprattutto, il brasiliano Raphinha dal Leeds United



Tutto fatto per il trasferimento dell’esterno brasiliano nel club catalano, Raphinha è atteso proprio in queste ore in Spagna dove svolgerà le classiche visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con il Barcellona.

Bisognerà aspettare il comunicato ufficiale del club per conoscere le cifre esatte dell’operazione ma la fumata bianca è arrivata presumibilmente su un accordo per una cifra vicina ai 65 milioni di euro.

Raphinha, qualità a disposizione di Xavi

Raphinha è un esterno d’attacco dotato di grande qualità ed inventiva, con il Leeds si è messo in mostra a suon di dribbling ed assist per i compagni dopo un’annata in Premier League da protagonista assoluto.



Il 25enne brasiliano sembra essere il giocatore perfetto per le idee di gioco dell’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez; Raphinha è un giocatore molto tecnico, in grado di creare spesso la superiorità numerica grazie ad i suoi dribbling ubriacanti, veloce e con un ottimo fiuto del gol.

Con il Leeds United Raphinha è letteralmente esploso diventando uno degli esterni offensivi più apprezzati di tutta la Premier League guadagnandosi la prestigiosa chiamata del Barcellona.

Nel gioco di Xavi, Raphinha dovrebbe ricoprire il ruolo di ala destra, posizione che esalta le qualità del calciatore che ama rientrare verso il centro del campo per calciare in porta con il suo fenomenale mancino, ma all’occorrenza potrebbe anche ricoprire la seconda punta in un classico 4-4-2.

Al Camp Nou presentato anche Kessie!

Arrivato a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Milan, Franck Kessie è arrivato a Barcellona qualche giorno fa presentandosi al Camp Nou davanti ai suoi nuovi tifosi.

Kessie è un centrocampista moderno in grado di abbinare perfettamente qualità e quantità all’interno della sua prestazione.

L’ivoriano garantisce anche gol e assist, con la maglia del Milan ha oltretutto mostrato le sue grandi abilità nel trasformare i calci di rigore.

La società spagnola sta dunque cercando di accontentare tutte le richieste del proprio allenatore alla vigilia di una stagione importantissima dove i catalani dovranno dimostrare di aver definitivamente colmato il gap con il Real Madrid tornando a lottare per la vittoria della Liga.

Il Barcellona continua inoltre a monitorare molto da vicino la situazione legata a Robert Lewandovski, l’attaccante polacco è in rottura con il Bayern e sarebbe pronto per un’avventura in terra spagnola.