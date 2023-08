Morta Antonella Lualdi, la popolare attrice aveva 92 anni

By

Il mondo dello spettacolo piange la morte di Antonella Lualdi, famosa attrice del panorama nazionale. Ribattezzata come la signora del cinema italiano, è stata resa celebre per aver recitato tanti film insieme a Vittorio Gassman per la regia di Ettore Scola.

L’attrice era ricoverata in un ospedale fuori la capitale, sposata con il collega Franco Interlenghi con il quale aveva anche collaborato a livello lavorativo. La notizia della sua morte è stata data dal fratello Carlo tramite un comunicato stampa.

La morte di Antonella Lualdi

Si è spenta oggi, all’età di 92 anni, un volto del cinema italiano, Antonella Lualdi. Classe 1931, ha intrapreso la sua carriera da attrice a partire dagli anni ‘50, cavalcando l’onda del successo insieme a Gina Lollobrigida e Lucia Bosè.

Da tempo era ricoverata presso un ospedale fuori dalla Capitale. Malata da tempo, a comunicare la sua scomparsa è stato il fratello Carlo tramite un comunicato stampa. I funerali dell’attrice saranno celebrati a Roma, sabato 12 agosto presso la chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici.

Sposata con l’attore Franco Interlenghi, con il quale aveva intrapreso anche una collaborazione artistica. Dal frutto del loro amore nasceranno due figlie, Stella e Antonella, entrambe hanno intrapreso le orme dei genitori anche se della loro vita privata si sa ben poco.

I successi dell’attrice

Antonella Lualdi intraprende la sua carriera artistica all’età di soli 19 anni. Poco più che maggiorenne, dopo l’attività teatrale si fionda nel mondo del cinema: nel 1949, infatti, esordisce nel film musicale Signorinella.

L’apice del suo successo lo raggiunge negli anni ‘50, gli stessi in cui si fanno strada nel mondo del cinema anche le sue colleghe Gina Lollobrigida e Lucia Bosè. Tra i film in cui si afferma come attrice del panorama italiano vi sono Miracolo a Viggiù di Luigi Giachino, Ha fatto 13 di Carlo Manzoni, La cieca di Sorrento di Giacomo Gentilomo, È arrivato l’accordatore di Duilio Coletti, Il cappotto di Alberto Lattuada.

Intraprende un sodalizio artistico non solo insieme al marito, l’attore Franco Interlenghi ma anche insieme a molti maestri del panorama nazionale, come ad esempio Mario Mattoli, Ettore Scola, Roberto Rossellini, Carlo Lizzani.

Antonella Lualdi viene ricordata per il suo volto sorridente e affascinante tanto che nel 1979 appare nella rivista Playboy in tutta la sua sensualità. L’ultimo film lo ha girato nel 2009, per la regia di Gian Paolo Cugno, nel film La bella società. Cinque anni fa, invece, ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata Io Antonella amata da Franco.