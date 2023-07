Le dure dichiarazioni di Putin sulla controffensiva ucraina contro Mosca

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, così come gli attacchi reciproci. Gli ultimi avvenimenti che ruotano attorno alla guerra in atto, denotano una netta spaccatura tra Oriente e Occidente, che sta aggravando la già complicata situazione internazionale, che vede la diplomazia tra Stati gravemente plasmata e compromessa. Putin ha deciso di dire nuovamente la sua in merito alla questione delle bombe a grappolo consegnate a Kiev.

Al fronte i combattimenti continuano e la centrale nucleare di Zaporizhzhia è in pericolo costante e sempre crescente, stando a quanto riferito dalle autorità locali.

Nel frattempo i commenti emersi durante gli ultimi giorni evidenziano astio e timori globali che il conflitto possa subire a breve uno scosso e trasformarlo in guerra mondiale.

Le dichiarazioni emerse sulla guerra tra Kiev e Mosca

Le forze russe hanno sventato un attacco di droni ucraini al porto di Sebastopoli, nella penisola di Crimea annessa, secondo il governatore della regione nominato da Mosca. Non sono stati riportati danni dopo il bombardamento.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che nel bombardamento che ha colpito un edificio amministrativo nel villaggio di Stepnohirske, nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha ucciso tre civili.

Andriy Yermak, capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, ha confermato che due donne e un uomo sono rimasti feriti nell’attacco.

I funzionari sostenuti da Mosca a Zaporizhzhia hanno affermato che le forze ucraine hanno distrutto una scuola nel villaggio di Stulneve. Le autorità di difesa hanno dichiarato di aver intercettato un drone sopra la città di Tokmak. Questi sviluppi indicano un’escalation della tensione tra Russia e Ucraina, con entrambe le parti impegnate in scontri e accuse reciproche di aggressione.

Inoltre, funzionari ucraini e polacchi hanno riferito che i combattenti del gruppo Wagner sono arrivati in Bielorussia dalla Russia.

La notizia è stata condivisa soltanto il giorno dopo che Lukashenko, presidente bielorusso, ha confermato che i mercenari Wagner stanno addestrando le truppe del Paese nel sud est della Bielorussia.

Questo scenario alimenta le preoccupazioni occidentali, già presenti, riguardo ai soldati mercenari precedentemente impiegati in Russia e sul loro ruolo futuro, ma soprattutto su un possibile coinvolgimento nel conflitto tra Russia in Ucraina

La situazione in Ucraina rimane tesa, con entrambe le parti che cercano di proteggere i propri interessi e accusandosi reciprocamente di aggressione. La comunità internazionale sta monitorando attentamente gli sviluppi della situazione e chiedendo alle parti di rispettare il diritto internazionale e di trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Il servizio di sicurezza federale russo, o FSB, ha annunciato che un gruppo di neonazisti è stato arrestato in relazione a un complotto ucraino per uccidere Margarita Simonyan, caporedattore del canale televisivo internazionale RT finanziato dallo stato, e la giornalista e celebrità Ksenia Sobchak. L’FSB non ha rilasciato informazioni in merito all’accaduto ma i media statali russi hanno riferito che 7 persone sono state tratte in arresto presso un tribunale di Mosca.

La sicurezza dei giornalisti e dei media in Russia è stata ovviamente messa in discussione dopo l’arresto dei neonazisti e ciò preoccupa la comunità internazionale che vede la messa a repentaglio la sicurezza di una categoria che tenta soltanto di raccontare la realtà dei fatti e di esprimere la propria opinione.

Mentre si sollevano timori e preoccupazioni tra le nazioni occidentali sia a causa delle scelte intraprese da Mosca che per dispute interne sopravvenute causa della decisione di Biden di inviare munizioni a grappolo in Ucraina emerge che le autorità militari di Mosca sono riusciti ad incrementare il numero di nuove leve dipende 12.500 unità rispetto allo scorso anno raggiungendo 147.000 nuovi iscritti. Questo annuncio indica l’impegno continuo della Russia per il rafforzamento delle sue forze armate e il mantenimento della prontezza militare.

Anche il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha Deciso inaspettatamente di visitare Kiev per fornire supporto zelensky e all’ucraina promettendo di aumentare gli aiuti non letali e garantire così la sopravvivenza della popolazione e l’avanzata della controffensiva.

Durante la sua visita ai sobborghi di Kiev di Irpin e Bucha, Yoon ha annunciato che la Corea del Sud fornirà aiuti umanitari del valore di 150 milioni di dollari quest’anno, rispetto ai 100 milioni dell’anno scorso. Questo annuncio arriva in un momento in cui la situazione in Ucraina rimane tesa a causa del conflitto in corso nell’est del paese e delle tensioni con la Russia.

Il leader di Mosca Putin ha invece ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa e il focus è stata la discussione sull’accordo sul grano del Mar Nero.

Putin ha affermato che l’obiettivo principale dell’accordo, ovvero la fornitura di grano ai paesi bisognosi, non è stato attuato. L’accordo scadrà lunedì in ritardo. Questo annuncio solleva preoccupazioni sulla capacità della Russia di mantenere gli accordi internazionali e di fornire aiuti ai paesi bisognosi.

Nel frattempo, l’Ucraina ha criticato il presidente bulgaro Rumen Radev per le sue affermazioni secondo cui Kiev è responsabile della guerra in corso della Russia e che la fornitura di armi all’Ucraina non fa che prolungare il conflitto.

L’ambasciata dell’Ucraina a Sofia ha definito queste affermazioni come una propaganda russa e una tesi comune a sostegno della guerra ibrida in Europa. Questa critica sottolinea la difficoltà di trovare una soluzione pacifica al conflitto in corso e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale per raggiungere una pace duratura nella regione.

La Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato ai giornalisti al vertice dei ministri delle finanze del G20 in India che porre fine alla guerra in Ucraina è “prima di tutto un imperativo morale“, ma ha anche sottolineato che è “l’unica cosa migliore che possiamo fare per l’economia globale“.

La guerra in Ucraina ha avuto un impatto significativo sulle economie di tutto il mondo, con l’aumento dei prezzi di cibo e carburante. La Mosca e Kiev insieme esportano circa un quarto della fornitura mondiale di grano, mentre l’Ucraina è il principale esportatore mondiale di olio di girasole e la Russia è il secondo.

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e l’interruzione delle forniture hanno provocato carenze alimentari in molte parti del mondo, in particolare in paesi del Medio Oriente, dell’Africa e di alcune parti dell’Asia, dove molte persone già affrontavano problemi di sicurezza alimentare.

Porre fine alla guerra in Ucraina sarebbe quindi non solo un imperativo morale, ma anche un passo importante per ripristinare la stabilità economica globale e migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo.

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito che le forze ucraine hanno bombardato la città russa di Shebekino, situata a pochi chilometri dal confine ucraino, con missili Grad.

L’attacco ha causato la morte di una donna che si trovava in sella alla sua bicicletta al momento dell’esplosione.

Il governo ucraino non ha ancora fatto alcun commento in merito all’incidente. Gli attacchi dall’Ucraina al territorio russo sono relativamente rari e, di solito, non vengono pubblicamente rivendicati dalle autorità ucraine.

La comunità internazionale deve continuare a lavorare insieme per promuovere il dialogo e il negoziato tra le parti in conflitto e per prevenire ulteriori violenze che potrebbero causare danni irreparabili alle vite umane e all’economia globale.

La situazione in Ucraina rimane una fonte di preoccupazione per la comunità internazionale, e gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno fornito sostegno finanziario e militare al paese per aiutarlo a contrastare l’invasione illegale russa. Ma la questione di sapere se gli alleati occidentali stiano facendo abbastanza per aiutare l’Ucraina è un tema dibattuto.

Il fatto che Kiev affermi che i suoi sostenitori occidentali non stanno facendo pressioni sul paese per ottenere risultati rapidi suggerisce che l’Ucraina non si aspetta necessariamente un sostegno immediato da parte degli alleati occidentali.

Gli alleati occidentali potrebbero essere incoraggiati a fare di più per aiutare l’Ucraina a contrastare l’invasione russa e promuovere la pace e la stabilità nella regione. Ciò potrebbe includere un maggiore sostegno finanziario e militare, nonché un maggiore impegno diplomatico per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

La mancanza di progressi tangibili nella controffensiva ucraina contro le forze russe non sembra scoraggiare i membri della NATO. Ma la situazione in Ucraina rimane una fonte di preoccupazione per la comunità internazionale, e gli alleati occidentali di Kiev dovranno continuare a fornire sostegno finanziario e militare al paese per aiutarlo a contrastare l’invasione illegale russa.

L’Ucraina aveva sperato di utilizzare la spinta estiva per espellere una quantità significativa di forze russe dal suolo ucraino e invertire le sorti della guerra. Effettivamente la controffensiva è andata avanti con progressi che si sono rivelati più scarsi delle aspettative e invece di chilometri come sperato l’avanzata è stata fino ad ora di centinaia di metri.

Nonostante ciò, i membri della NATO al vertice annuale dell’organizzazione in Lituania sembrano ancora impegnati a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa. La cooperazione internazionale e il sostegno degli alleati occidentali sono importanti per promuovere la pace e la stabilità nella regione e porre fine alla guerra in corso in Ucraina.

È incoraggiante vedere che la NATO si stia impegnando a rafforzare i legami di sicurezza con l’Ucraina e a fornire ulteriore sostegno al paese nella sua lotta contro l’invasione russa. Tuttavia, la decisione di non specificare alcun calendario per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza potrebbe essere vista come una delusione per il paese.

È importante che gli alleati occidentali dell’Ucraina forniscano al paese il sostegno di cui ha bisogno per accelerare la vittoria contro le forze russe, sebbene la pressione per ottenere risultati immediati non sembri essere un fattore determinante. Il sostegno degli alleati occidentali, come l’invio di munizioni e missili guidati, è importante per aiutare l’Ucraina a contrastare l’invasione illegale russa e promuovere la pace e la stabilità nella regione.

Come prosegue la controffensiva ucraina contro la Russia

È da notare che le forze ucraine stanno facendo progressi nella loro lotta contro le forze russe, soprattutto intorno alla città di Bakhmut nell’Ucraina orientale. Tuttavia, come notato dalla mappatura di Deep State, sembra che ci sia stata una situazione di stallo in prima linea intorno alla città per molti giorni.

Nonostante ciò, il fatto che le forze ucraine continuino gli sforzi per riconquistare villaggi come Klishchivka e Berhivka suggerisce che l’Ucraina sia determinata a combattere l’invasione illegale russa e a riconquistare il controllo del suo territorio.

La situazione in Ucraina rimane critica, con combattimenti continui tra le forze ucraine e le forze russe. Nonostante i progressi limitati sul campo di battaglia, l’Ucraina ha dichiarato che i suoi alleati occidentali non stanno facendo pressioni sul paese per ottenere risultati rapidi.

La NATO si è impegnata a rafforzare i legami di sicurezza con l’Ucraina durante il suo vertice annuale in Lituania, anche se non è stato specificato alcun calendario per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza. Gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno fornito al paese il sostegno di cui ha bisogno per combattere l’invasione illegale russa, tra cui munizioni e missili guidati.

Le forze ucraine stanno facendo progressi nella loro lotta contro le forze russe, in particolare intorno alla città di Bakhmut nell’Ucraina orientale. Come evidenziato dalla mappatura di Deep State, sembra che ci sia stata una situazione di stallo in prima linea intorno alla città per molti giorni.

Più a nord, nella regione di Donetsk, le forze russe stanno attaccando attivamente e la città di Lyman è diventata un rinnovato fulcro della potenza di fuoco russa. La situazione rimane volatile e la comunità internazionale dovrà continuare a lavorare insieme per trovare una soluzione pacifica al conflitto e porre fine alla guerra in corso.

I pesanti combattimenti sono continuati anche lungo il fronte meridionale, dove l’Ucraina mira a rompere il cosiddetto ponte di terra della Russia verso la penisola di Crimea, che ha sequestrato all’Ucraina nel 2014 in violazione del diritto internazionale.

L’esperto militare Rob Lee ha sottolineato che non è possibile quantificare i guadagni territoriali sia per l’esercito russo che per quello ucraino.

Entrambe le parti stanno subendo l’attrito in questo momento, ma non è chiaro quale parte possa sostenerlo meglio.

Nel caso in cui Mosca perdesse una parte consistente delle truppe, Kiev avrebbe la potenzialità di isolare alcune zone lungo il fronte e ciò potrebbe rappresentare la svolta attesa. Ma se l’Ucraina continua a subire battute d’arresto e perdite, l’offensiva potrebbe giungere a una conclusione non sperata.

Il generale Oleksandr Tarnavsky, capo del comando meridionale dell’esercito ucraino, ha detto alla televisione ucraina che i suoi soldati stavano “sistematicamente allontanando il nemico dalle loro posizioni”. Nella zona meridionale del fronte però l’Ucraina non ha compiuto passi significativi.

Fonti russe hanno riportato sia progressi che battute d’arresto per le forze russe sul campo di battaglia. Un blogger militare russo ha riferito che le forze ucraine stanno facendo pressione sulle posizioni russe vicino a un villaggio, mentre un funzionario russo ha annunciato su Telegram che due sonde di ricognizione ucraine sono state sconfitte.

Una parte dell’attuale campagna ucraina che sembra stia ottenendo risultati tangibili è quella di colpire obiettivi dietro le linee del fronte. Questi attacchi hanno lo scopo di interrompere e degradare le linee di rifornimento russe, nonché prendere di mira le basi di comando russe e le caserme dei soldati.

Secondo il capo del comando meridionale Tarnavsky, nove depositi di munizioni russi sono stati distrutti nell’ultimo giorno, ma non ha specificato dove si trovassero i depositi. Sembra che tali edifici fossero collocati a una distanza importante dalla linea del fronte.

Nella città di Berdiansk un comandante russo è stato ucciso dopo che un missile di Kiev ha colpito la 58esima base militare.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista alla Tass che la fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro utilizzo “devono essere considerati un crimine“.

Putin ha sottolineato che Mosca ha “uno stock sufficiente di tali bombe” che, tuttavia, finora non ha utilizzato. Il presidente russo ha anche affermato che, nel caso in cui queste bombe venissero utilizzate contro la Russia, Mosca si riserverebbe il diritto di utilizzarle come misura speculare.

Va sottolineato che le munizioni a grappolo sono state condannate dalla comunità internazionale per il loro impatto indiscriminato sulle popolazioni civili. La loro produzione e utilizzo sono stati vietati dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo del 2008, sottoscritta da numerose nazioni, ma non dalla Russia.

La situazione in Ucraina rimane critica e richiede una soluzione pacifica attraverso il dialogo e il negoziato tra le parti in conflitto. La comunità internazionale deve continuare a lavorare insieme per prevenire ulteriori violenze e promuovere una soluzione politica e diplomatica al conflitto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla Tass, che la controffensiva ucraina “non ha successo”, mentre ha espresso un giudizio positivo sull’operazione militare speciale russa in Ucraina, affermando che le truppe russe stanno agendo in modo eroico.

Secondo Putin, i tentativi delle forze armate ucraine di sfondare le difese russe, compreso l’uso di riserve strategiche, non hanno avuto successo durante l’intera offensiva.

Putin ha espresso apprezzamento per le operazioni delle truppe russe al fronte, sottolineando che in alcune zone stanno passando all’offensiva e prendendo posizioni vantaggiose.