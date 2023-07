Barbara D’Urso, la conduttrice interviene sul caso “foto”, mentre si moltiplicano le voci di arrivo a La7

La conduttrice partenopea in questi giorni è sotto le luci dei riflettori. Barbara D’Urso ora dice la sua sul caso “foto”, mentre si moltiplicano le voci di un suo possibile arrivo a La7. L’ex padrona di casa di Pomeriggio 5 è stata immortalata infatti alla festa di compleanno dell’amica Annalisa Venezia in una posa del tutto simile a quella usata durante i funerali di Silvio Berlusconi, e ha fatto ben presto il giro della rete. Sono scattate le polemiche, e oggi Barbara ha deciso di rispondere, minacciando querele e tornando a parlare dell’addio a Mediaset.

Barbara D’Urso dice finalmente la sua, intervenendo sulla questione della foto a mani giunte che ha fatto scatenare molteplici polemiche. La conduttrice si trovava al compleanno della giornalista e amica Annalisa Venezia, e stando a quanto da lei stessa affermato, avrebbe voluto replicare la posa fatta durante il funerale di Silvio Berlusconi per scherzo. Uno scatto voluto, ma che sarebbe dovuto rimanere privato. D’Urso ha spiegato tutto con un post social, alludendo ad eventuali querele e ribadendo quanto sia stato ingiusto il trattamento ricevuto dall’azienda per la quale lavorava da ormai quasi vent’anni. Parole che hanno colpito la rete, che in questi stessi giorni aveva visto aumentare le voci su un suo possibile sbarco a La7.

Barbara D’Urso parla della foto a mani giunte

“Tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice. Un gesto che sento mio, che rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco, che sia un funerale o qualunque altra funzione religiosa” ha iniziato a spiegare sui social Barbara D’Urso.

“Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata e con pochi amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro. Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratori e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede” ha quindi aggiunto, sottolineando quanto sia credente e non abbia mai pensato di poter offendere qualcuno così facendo.

La conduttrice ha poi sottolineato quanto si trattasse di una foto autoironica, senza alcun intento denigratorio, ma che negli intenti sarebbe dovuta rimanere privata, cosa poi non accaduta in quanto un amico ha deciso di pubblicarla. Barbara ha quindi voluto specificare l’intenzione di rivolgersi alle autorità nel caso la sua foto dovesse circolare ancora.

“È fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa e i suoi funerali. Non esiste alcuna causa/effetto, tanto che fino al giorno 26 giugno alle ore 14.30 al mio manager continuavano a parlare di contratto di due anni con prima serata” ha aggiunto, dicendo poi che “Detto ciò i miei legali hanno già predisposto le opportune iniziative di tutela. Ricordo, infatti, che pubblicare foto riguardanti il privato di una persona, che la stessa non abbia autorizzato, integra violazione degli artt. 10 del Codice Civile e degli articoli 96 e 97 della L. 633/41 (L.D.A.) oltre che della normativa sulla Privacy (DIgs 101/2018), rendendo responsabili sia l’autore della prima diffusione, che coloro che hanno continuato a diffonderla e mantenerla pubblicata”.