Come mai non appena entriamo in acqua ci scappa la pipì? Il motivo è questo

By

Sai perché quando entriamo in acqua viene subito lo stimolo a fare la pipì? C’è una valido motivo per cui questo avviene, scopriamo di quale motivo si tratta!

Vai al mare o in piscina e quando entri nell’acqua ti viene subito lo stimolo di fare la pipì? C’è un motivo preciso che giustifica questo stimolo, che magari non sai. Ecco perché scappa la pipì quando entriamo in acqua!

La pipì in acqua scappa per questo motivo

Capita un po’ a tutti di avere lo stimolo di fare pipì non appena si entra in acqua. Ma da cosa dipende e perché avviene questo stimolo incontrollabile? Stando a quanto affermato dagli studiosi, molto probabilmente questo fenomeno è dovuto ad una combinazione tra diversi elementi.

Pare si tratti della combinazione fra la temperatura dell’acqua, inferiore rispetto all’ambiente esterno, la diminuzione della sudorazione e probabilmente la mobilizzazione di liquidi corporei generata dal movimento. Questa combinazione pare sia in grado di aumentare il volume delle urine prodotte dai reni. Scopriamo di seguito come avviene questo fenomeno!

Come funziona l’aumento delle urine

Come detto prima, per via della combinazione fra temperatura dell’acqua, diminuzione della sudorazione e mobilizzazione di liquidi corporei il volume delle urine prodotte dai reni aumenta.

Per comprendere questo meccanismo è importante partire dal fatto che quando entri in un’acqua più fredda del tuo corpo, quest’ultimo agisce per mantenere integro il metabolismo.

Per farlo, in automatico si restringono i capillari superficiali e questo impedisce al flusso sanguigno di trasferire il calore nell’ambiente circostante. Questo processo forza il volume del sangue nel nucleo del corpo e i reni percepiscono la sensazione che vi sia molta acqua, per questo si attiva lo stimolo di fare la pipì.

Il problema viene avvertito in generale da tante persone, anche dai nuotatori, ma a risentirne maggiormente sono sicuramente i subacquei, visto che si immergono in profondità.

Aumento di urina noto come fenomeno P

L’aumento di urina quando si entra in acqua, a mare, in piscina, o si fanno immersioni, è stato battezzato “fenomeno P” (PP), ma viene anche denominato diuresi da immersione. Una ricerca ha permesso di scoprire però che lo spostamento del liquido dalle gambe non è il solo motivo che spiega questo fenomeno.

Infatti, oltre a questo pare vi siano altri motivi che concorrono nel far aumentare il volume dell’urina quando si entra in acqua e quindi generare lo stimolo della minzione. Altri fattori possono essere:

La posizione – c’è più diuresi quando ci si immerge in acqua fino al collo di quando ci si immerge fino all’anca.

La gravità – se ci sdraia a terra, la pressione del sangue nelle gambe e nelle braccia è quasi uguale, ma quando ci si alza la pressione sanguigna nelle gambe aumenta per via del peso del sangue nei vasi sanguigni superiori.

La pressione negativa – se si è immersi in acqua fino al collo, la pressione dell’aria vicino alla bocca è inferiore rispetto a quella sul petto. Per inalare e per bere bisogna quindi fare qualche sforzo. Fra le conseguenze della pressione più bassa può esserci una lieve diuresi.

Altri fattori che influiscono sullo stimolo della pipì

Altri fattori che possono influire con lo stimolo della pipì quando si entra in acqua possono essere di natura ambientale. Ad esempio, l’acqua salata aumenta l’effetto diuretico dello spostamento dei liquidi, che si manifesta maggiormente quando l’acqua è fredda.

Altri fattori possono essere di natura chimica. Infatti, il corpo espelle sostanze che producono e regolano la diuresi e fra gli ormoni che controllano la produzione di liquidi c’è quello della vasopressina. La sua azione può ridurre o aumentare il fenomeno P.

Infine, ci sono anche fattori personali, come l’età. Per esempio, lo stimolo della diuresi è maggiore nei soggetti anziani, in cui si manifesta una maggiore produzione di urina a causa di stress e ansie.