Scatta una foto alle figlie, quando il papà nota il particolare resta spiazzato

Il papà scatta una foto alle figlie ma d’improvviso nota un particolare e resta spiazzato. Ecco che cosa l’obiettivo riesce a registrare.

La storia che vi stiamo per raccontare vede una famiglia americana come protagonista. Ecco che cosa scopre un papà che fotografa le figlie a mare, attraverso l’obiettivo della fotocamera.

La fotografia di Dan Watson salva la vita alle figlie

Dan Watson è il protagonista di questa storia davvero incredibile. È lui che, attraverso una fotografia, riesce a salvare la vita delle sue figlie che si trovavano a mare.

Sposato da 12 anni con Sally, Dan Watson è davvero orgoglioso della sua famiglia. Ha un lavoro appagante, una bella casa, una moglie amorevole ma soprattutto due bambine che sono il suo tesoro più prezioso.

La storia di questa famiglia della Florida ha lasciato tutti a bocca aperta. Che cosa potrebbe mai aver fotografato di così terribile l’uomo? Lo scopriamo insieme.

Il papà scatta una foto alle figlie ma nota uno strano particolare: ecco quale

Ci troviamo in Florida. In una calda giornata di agosto, Dan Watson si reca con la sua famiglia, la moglie Sally e le sue due bambine, in spiaggia per trascorrere qualche ora di relax.

Le sue figlie di 8 e 10 anni, stavano nuotando poco distante dalla riva quando l’uomo decide di fotografarle per immortalare il momento felice. Dopo aver scattato la fotografia, la guarda per inviarla ai genitori ed è proprio in quel momento che si accorge di un particolare inquietante.

Immediatamente, Dan inizia ad allertare la moglie e a gridare a squarciagola ordinando alle bambine e ai bagnanti di lasciare l’acqua subito. Che cosa ha visto nella foto scattata, Dan?

Si tratta di uno squalo che nuotava in acque poco profonde e proprio vicino alla riva! Fortunatamente, il suo allarme ha consentito alle figlie di salvarsi ma anche agli altri bagnanti che hanno lasciato immediatamente l’acqua per correre sulla spiaggia.

Le acque della Florida sono note per la presenza degli squali che generalmente però nuotano in acque molto più profonde. Tre in particolare quelli individuati dai biologi marini: lo squalo bianco, lo squalo tigre e lo squalo dal naso smussato.

Raramente questi animali marini attaccano le persone, nel caso però dell’episodio raccontato da Dan, probabilmente lo squalo era pronto a fare danni. Attirato dai movimenti dei bagnanti nell’acqua, avrebbe potuto fare una strage.

Anche se fino ad oggi sono state poche le segnalazioni di attacchi di squali in Florida, i bagnini e i soccorritori raccomandano di non allontanarsi mai troppo dalla riva per evitare di subire un attacco a sorpresa.

Fortunatamente, la storia di Dan si è conclusa lieto fine. Sia lui che la moglie Sally hanno rilasciato un’intervista e ai giornalisti hanno raccontato di quegli attimi di panico e di terrore nei quali hanno pensato di perdere le loro figlie.

Le bambine stanno bene, non hanno riportato alcun danno ma hanno provato solo una grande paura. Grazie al loro papà e alla fotografia scattata non solo le loro vite ma anche quelle di tanti bagnanti sono salve.