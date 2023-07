Su WhatsApp arrivano i Gruppi suggeriti: cosa sono

WhatsApp presenta i Gruppi Suggeriti, che fungono da nuova funzionalità dell’app di messaggistica istantanea: ecco come funzionano.

WhatsApp si sta impegnando a rendere l’esperienza degli utenti più social e interattiva con la recente aggiunta di una funzione chiamata Gruppi Suggeriti. Questa nuova opzione, attualmente in fase di sviluppo e disponibile nella versione Beta 2.23.14.14 di WhatsApp per Android, consente agli utenti di suggerire i propri gruppi agli amministratori delle Community. Vediamo, nello specifico, come si usano e qual è la loro specifica funzionalità.

WhatsApp introduce i Gruppi suggeriti

Il team di WhatsApp è costantemente al lavoro per offrire nuove funzionalità all’interno della sua app di messaggistica. In tale direzione, sta sviluppando una caratteristica inedita che mira a facilitare la collaborazione all’interno delle comunità amministrate. Questa nuova funzionalità prende il nome di Gruppi Suggeriti.

Quando un utente suggerisce un gruppo, gli amministratori della Community possono decidere se accettare o rifiutare la richiesta.

Ciò permette loro di selezionare attentamente i gruppi che desiderano aggiungere alla Community, in modo che siano pertinenti al tema dibattuto, nonché interessanti per gli altri membri.

Inoltre, gli amministratori possono anche utilizzare le scorciatoie fornite per selezionare tutti i gruppi in un’unica volta, semplificando il processo di gestione delle richieste.

Quando un suggerimento è accettato dagli amministratori, il gruppo indicato è aggiunto alla Community, insieme a tutti i suoi membri. Ciò offre agli utenti la possibilità di scoprire nuovi gruppi e connettersi con persone che condividono gli stessi interessi, ampliando così la loro rete sociale su WhatsApp.

Non è ancora noto quando questa funzione sarà ufficialmente lanciata, né se saranno introdotti ulteriori controlli avanzati per migliorare ulteriormente la gestione delle Community e dei Gruppi.

Quando sarà presentata la nuova opzione

Tuttavia, poiché la funzionalità è attualmente in fase Beta, è probabile che il suo debutto avvenga tra qualche mese, una volta che saranno stati affinati tutti gli aspetti e risolti eventuali problemi.

Questa novità rappresenta un passo importante per WhatsApp nell’ottica di rendere l’applicazione più interattiva e social, offrendo agli utenti la possibilità di scoprire nuovi gruppi e connettersi con persone che condividono i loro interessi.

Si tratta di un’aggiunta significativa che renderà l’esperienza di utilizzo di WhatsApp ancora più coinvolgente e soddisfacente per gli utenti.

Altra interessante novità su WhatsApp, arriva il Chat Lock: ecco come funziona

Se temi che qualcuno possa spiare le tue conversazioni su WhatsApp, allora la nuova funzione di Chat Lock è proprio quello che fa per te.

Questa innovativa caratteristica ti permette di proteggere le tue chat con un codice PIN o l’impronta digitale, assicurandoti che solo tu possa accedere ai tuoi messaggi.

Una volta attivato il Chat Lock, ogni volta che apri WhatsApp ti sarà richiesto il tuo codice PIN o l’impronta digitale per sbloccarlo.

In questo modo, anche se qualcun altro prende in mano il tuo telefono, non sarà in grado di leggere i tuoi messaggi privati senza la tua autorizzazione.

La sicurezza e la privacy sono diventate sempre più importanti nella nostra vita quotidiana e WhatsApp ha riconosciuto questa necessità introducendo il Chat Lock come una soluzione efficace. Ora puoi dormire sonni tranquilli sapendo che le tue conversazioni su WhatsApp sono al sicuro da occhi indiscreti.

Questa funzione può essere particolarmente utile se condividi lo smartphone con altre persone o se hai dati sensibili nelle tue chat. Puoi impostare facilmente un codice PIN personalizzato o utilizzare l’impronta digitale del tuo dispositivo per rendere ancora più sicura la tua esperienza su WhatsApp.

La privacy, dunque, al centro dell’app di messaggistica istantanea che diventa sempre più sicura e, al contempo, social.

Il trasferimento delle chat con il codice QR

Oltre ai Gruppi Suggeriti, disponibili in Beta per Android e all’opzione Chat Lock, di recente WhatsApp ha presentato anche la funzione, mediante codice QR, che permette di trasferire le chat, da un dispositivo all’altro, in maniera più agevole.

Basta semplicemente scansionare un codice QR sul tuo vecchio dispositivo e tutte le tue conversazioni saranno immediatamente trasferite sul nuovo.

Ti starai chiedendo come si fa a eseguire questa operazione magica, vero? Ebbene, ti spieghiamo tutto nel dettaglio.

Per prima cosa, assicurati di avere l’ultima versione di WhatsApp installata sui tuoi dispositivi.

Apri quindi l’app sul tuo vecchio telefono e segui il percorso Impostazioni > Chat > Trasferisci chat su Android o iPhone.

Una volta selezionata l’opzione Trasferisci chat, apparirà un codice QR sullo schermo del tuo vecchio dispositivo. Adesso prendi il tuo nuovo telefono e apri WhatsApp. Fai clic su Inizia per avviare la configurazione dell’applicazione.

Durante la procedura di configurazione, ti verrà richiesto se desideri ripristinare le tue chat precedenti. Seleziona l’opzione Ripristina e inizia a scansionare il codice QR che appare sullo schermo del vecchio dispositivo, utilizzando la fotocamera del nuovo telefono.

E voilà! Le tue chat verranno magicamente trasferite dal vecchio al nuovo dispositivo senza perdere alcun messaggio importante o file multimediale condiviso.

Ti ricordiamo che l’opzione è valida tra dispositivi uguali, ad esempio iPhone verso iPhone, Android verso Android, ma non per trasferimenti da iOS ad Android e viceversa, almeno al momento.