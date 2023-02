Il piano industriale presentato dall’Unione Europea

L’Unione Europea ha presentato il piano industriale.

Il cosiddetto Fondo Sovrano, su cui la Von der Leyen ha le idee molto chiare.

In arrivo un Fondo sovrano

Si parla di aiuti di stato nel breve termine e di un fondo sovrano comune che potrebbe arrivare entro l’estate.

Questi punti sono i due pilastri presentati all’interno del Green Deal Industrial Plan, arrivato direttamente da una proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Stando a quanto si legge nel documento, il piano “stabilisce il quadro per la trasformazione dell’industria dell’Ue per l’era delle emissioni nette zero”.

Per quanto riguarda gli aiuti di stato, invece, è fondamentale che si eviti la frammentazione del mercato unico in modo da poter garantire varie condizioni.

Questo è quanto spiegato direttamente dalla presidente Von der Leyen.

“Noi accogliamo con favore le notizie arrivate con l’Inflaction Reduction Act americano. Siamo concorrenziali e a nostro avviso è necessaria la concorrenza. E’ importante per noi garantire parità di condizioni a livello globale e all’interno del mercato unico. Per crescere l’industria a zero emissioni ha bisogno di un quadro normativo semplice e prevedibile. Proporremo una legge per le zero emissioni nette, che si concentrerà sulla velocizzazione delle licenze, sulla cooperazione transfrontaliera”.

Il progetto di Ursula Von der Leyen

Come ha spiegato dinanzi alla commissione europea, gli aiuti allo stato devono essere mirati estemporanei.

Questi devono essere rivolti soprattutto ai settori che ne hanno realmente necessità.

Insomma si sta cercando di attuare un piano che possa dare una mano e evitare che tutto vada in frantumi.

La Commissione Europea ha delle risorse che devono essere utilizzate in modo saggio, aprendo così una strada di grandi opportunità per tutta la popolazione.

“Il fondo per la sovranità si incentra su una idea: abbiamo bisogno di progetti europei comuni che si basino su tecnologie all’avanguardia e vogliamo garantire che queste siano disponibili in tutta l’Ue. Per questo progetto comune è necessario uno strumento di finanziamento comune europeo. Riesamineremo il bilancio pluriennale ma con gli Stati membri dovremo valutare altre possibilità di finanziamento. I principi sono chiari, poi parleremo a discutere delle tecniche di finanziamento”.

Ursula Von der Leyen è stata molto chiara nel spiegare il progetto della Ue.

Oltre a questo, sono previsti ancora tantissimi altri progetti tutti con un unico scopo, ossia quello di riportare le Nazioni verso una prosperità ormai dimenticata.

Sfruttando al meglio tutte le risorse a disposizione, sarà possibile vedere una ripresa.

Per quanto riguarda le tempistiche, ci vorrà ancora del tempo anche perché bisognerà mettere d’accordo tutti gli stati membri.

Tuttavia bisogna dire che ci sono buoni presupposti grazie ai quali si potrà avere un risultato ottimale.